Başkan Beyzade Kayabaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk Milleti, tarihin her döneminde büyük zaferlere imza atmıştır. Şanlı 30 Ağustos Zaferi de bu büyük zaferlerden biridir. Türk milletinin bu coğrafyadaki varlığının ebediyen devam edeceğinin en büyük göstergesidir. Yedi düvelin bir olup yok etmeye çalıştığı ulusumuz, vatan sevgisine ve kimsenin özgürlüğüne kısıtlama koyamadığı milletimiz varlığını, 102 yıl önceki ruh ve heyecanla aynı kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir.”
Kayabaşı, bu zaferin coşkuyla kutlanması gerektiğini vurgulayarak, “ 23 yıldır bu ülkeyi yöneten, yurt içinde ve yurt dışında sergilenen yanlış politikalarla bu ülkeyi uçurumun eşiğine getiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı geçiştiren birçok belediye başkanı ve AKP'li siyasetçinin aksine, bu büyük günü tıpkı 19 Mayıs’lar, 23 Nisan’lar, 29 Ekim’ler gibi coşkuyla kutlayacağız. Bu, 30 Ağustos’u değersizleştirme amacının bariz bir örneğidir.”
Başkan Kayabaşı, 30 Ağustos’un yalnızca Türk milletinin değil, tüm ezilen ve sömürülen ulusların özgürlüğe ve onurlu yaşama kararlılığına yönelişinin simgesi olduğunu belirtti: “Bu zafer, yalnızca Türk milletinin değil; tüm ezilen ve sömürülen ulusların, hatta tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin simgesidir. 30 Ağustos, bu milletin Anadolu'dan asla çıkmayacağının bir belgesidir. Tarihçilerimizin de söylediği gibi, birçok ülkede böyle bir tarihi gün yoktur. Böylesine değerli bir zafere sahip olanlar her zaman kutlamaya devam edecektir.”
Son olarak, Kayabaşı, “Zaferin mimarı büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Karakterimizin simgesi, özgürlük ve bağımsızlığımızı kazandığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun,” diyerek mesajını tamamladı.
Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner