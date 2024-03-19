Gökhan Yüksel; Mustafa Oktay Aksu başkanımızın, her zaman yanındayım

Genç yaşında Kartal Belediye Başkanı olan Gökhan Yüksel, ‘Kartal’da beş yıl boyunca başkanvekilliği yapan ve bugün Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Oktay başkanımla çok önemli çalışmalara imza attık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman yanındayım’ dedi.

Bir hasta ziyareti dolayısıyla Sarıyer’e gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ziyaretinin ardından CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’nun seçim çalışmalarına katıldı. Seçim çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir’de Sarıyerli komşularıyla buluşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya eşlik eden Yüksel, ‘Kartal Belediyesi’nde 5 yıl boyunca başkanvekilliği yapan ve bugün partimizin kararıyla Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Oktay başkanımla çok önemli çalışmalara imza attık. Bundan sonra her zaman yanında olacağım. Birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz’ dedi.

‘Aksu, başkanımız Sarıyer’e Kartal’da olduğu gibi önemli değerler katacak’

Beş yıl boyunca birlikte çalıştığı, Kartal Belediyesi’nde hem başkanvekilliği hem de başkan yardımcılığı yapan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ile birlikte olduğunun altını çizen Yüksel, ‘Abimiz, yol arkadaşımla birlikteyiz. Beş yıl yol arkadaşlığı yaptık. Hep birlikte Kartal’da Birçok projeye imza attık. Bu yaptığımız hizmetlerin aynısını Sarıyer’e yapacak. Kartal’da yeşil alanlarımız, ücretsiz dershanemiz, sanat akademimiz yeni yaptırdığımız veteriner hekimlik binamız, aşevimiz ve onlarca projemiz. Aksu başkanımızın, bilgisi birikimi oldukça önemli, Sarıyer’e önemli değerler katacağına yürekten inanıyorum. Dün olduğu gibi kendisiyle ve Ekrem Başkanımızla hep beraber büyük hizmetler üreteceğiz. Asıl olan yüzyıllık çınarımız. Yüzyıllık çınarımızın yetiştirdiği kadrolarından biriyim. 32 yaşında belediye başkanı oldum. Bu partimizin büyüklüğü ve Kartallı komşularımızın teveccühüdür. Beni genç yaşta başkan yapan yüzyıllık çınarımız Sarıyer’de Mustafa Oktay Aksu’yu aday yaptı. Asıl olan partimizdir. Partimizin gösterdiği adayımızla birlikteyiz. 31 Mart’ta Oktay başkanımı sizlere emanet ediyorum.’ dedi.

‘Gökhan başkanıma ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum’

Kartal Belediye Başkanı ve yol arkadaşı Gökhan Yüksel’i Kartal’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise Yüksel’in ziyaretiyle ilgili şunları söyledi; Başkanımız bugün bir hasta ziyareti için geldi. Ayrıca başkanımız Erzincanlı. Hemşerisi Kireçburnu ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarlarımızı ziyaret etti. İmam Hüseyin Cemevi’ni ziyaretimizin ardından Kazım Karabekir Mahallesi’nde komşularımızla buluştuk. Başkanımıza, yoğun seçim programı arasında bizleri ziyaret ederek çalışmalarımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Kartal’da çok güzel çalışmalarımız oldu. Sarıyer’de de çok önemli projelerimizi hayata geçirmeye sayılı günler kaldı. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı belediyecilik anlayışını Sarıyer’de en iyi uygulayıcısı olacağım. Yeter ki oylarımızı böldürmeyelim. Sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkalım.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)