7 İLÇEDEKİ 8 PARK, BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

İBB; 7 ilçedeki toplam 8 parkı baştan aşağı yeniledi. Toplu açılış töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımlarıyla, Çırpıcı Kent Parkı’nda gerçekleştirildi. İstanbul’a hizmette iş birliğinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Umuyorum bütün kamu kurum ve kuruluşları, bütün yerel yönetim kurumları, ilçeleri, beldeleri, büyük şehirleri ve illeri, bu tavır ve davranışlarla insanımızın mutluluğu ve huzuru için çalışır.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Bakıröy - İstanbul

İMAMOĞLU: UMARIM BÜTÜN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İNSANIMIZIN MUTLULUĞU VE HUZURU İÇİN ÇALIŞIR

İnşallah her birimiz, insanımızın ve yurttaşımızın takdirini alan yöneticiler oluruz. Zaten insanı herhalde en fazla mutlu edecek şey, hizmet ettiğiniz insanların yüzündeki tebessüm, mutluluk, huzur ve size sunduğu güzel cümlelerdir diye düşünüyorum. Bu manada Allah bizi, milletimize mahcup etmesin. Şehrimizin ve ilçelerimizin insanlarına, hemşehrilerimize mahcup etmesin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 7 ilçede, toplam 8 parkı baştan aşağı yeniledi. Kâğıthane Sadabad mesire alanı, Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı gölet ve çevre düzenlemesi 3. etabı, Eyüpsultan Şehit Hüseyin Çatalkaş Parkı, Kadıköy Şehit Kadir Yıldırım Parkı, Kartal Adnan Kahveci Parkı, Silivri Değirmenköy Parkı, Beykoz Paşamandıra ve Kılıçlı parklarının düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından toplu açılış töreni düzenlendi. Zeytinburnu Çırpıcı Kent Parkı’nda düzenlenen toplu açılış töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Arısoy ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“LİYAKATE DAYALI BİR SÜREÇ HER KURUMU YUKARIYA TAŞIR”

“İstanbul'da hayatı, herkes için kolaylaştırmak ve güzelleştirmek en önemli çabamız” diyen İmamoğlu, “Bu çaba, yerel yöneticileri, başardığında da çok mutlu eden bir çaba. Tabii liyakate dayalı bir süreç ve gerçekten iş ahlakını en önde tutma gayreti, her kurumu yukarıya taşır. Güzel de bir söz vardır.: İşleyen demir ışıldar misali Dolayısıyla çok çalışmak ve üretmek, milletimize hizmet sunmak, hepimizin mutlak prensibi olmalıdır.

Bu anlamda, çalıştıkça enerjinizin arttığını da hissedebilirsiniz” şeklinde konuştu. 2 yıl önce “150 Günde 150 Proje” hedefiyle çıktıkları yola, “Yeni Yatırımlarla Tam Yol İleri” anlayışıyla devam ettiklerini belirten İmamoğlu, “İstanbul'un, böylesi büyük bir şehrin coğrafyasına çok büyük sorumluluğu olan bir kentin, durma diye bir şansı yok. Dolayısıyla durmak, beklemek, tahammülü olmayan bu şehirde bekleyen hizmetleri, bekleyen çözümleri hızlıca sunmak, hepimizin iş birliği içerisinde de ortaya koymak zorunda olduğu performans” ifadelerini kullandı.

“MESELEYİ İNSANIMIZA YATIRIM OLARAK ELE ALIYORUZ”

“Tabii ‘yatırım’ deyince, farklı yatırım tarifleri yapılabilir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz meseleyi insanımıza, bu şehirde yaşayan herkese yatırım olarak ele alıyoruz. Bütçelerimizi, özellikle insanlarımızın hayat standardını yükseltmeye dönük kullanma gayretimiz en üst seviyede. Şehrimizin toplam hayat kalitesini iyi bir seviyeye taşıdığımızda, şehirdeki mutluluğun, huzurun da onunla paralel bir biçimde büyüyeceğini de biliyoruz. Tabii ‘Yeşil İstanbul’ vizyonu bizim için önemli.

En baştan beri ‘Yeşil İstanbul’ tarifini hep yaptık ve geliştirerek devam ettik. Bu konuda uzman tarifleri, akademisyenler, bilim insanları, ekolojik çevreyi korumak, doğal çevreyi bu yönde geliştirmek, doğallığı büyütmek ve özellikle doğal alanları da korumak, hep önceliğimiz oldu. Yeşil İstanbul, ortaya koyulan bu tür alanlarla insanların nefes almasını, sağlıklı bir çevreye kavuşabilmesini, sosyalleşebilmesini ve aktif olabilmesini de sağlıyor. Az önce Genel Sekreter Yardımcımızın da ifade ettiği gibi, 13 milyon metrekareyi aşan bir seviyeye erişmek, bizim için gurur verici.”

“YEŞİL ALANLARI HALKIN KULLANIMINA SUNMA AMACIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Kent ormanları ve yaşam vadileriyle İstanbul’un her noktasını korumayı ve o alanları halkın kullanımına sunma amacıyla hareket ettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Bu anlayışımız, bu dönemin önemli bir karakteri olmuştur. Dere yataklarını, bu yönüyle kullanılmaz halden ve de İSKİ’nin bir faaliyet alanı olarak da özellikle bunu taşıyarak… Ki İSKİ, ilk defa vadilere bu denli büyük yatırımlar yapıyor.

Dün açıklanan rakamıyla, 3 milyarın üzerinde bir yatırımla, son 5 yılda vadileri yaşam vadilerine dönüştürmesiyle beraber, başarması çok özenli bir çaba. Bu dönemde bunu daha da yukarıya taşıyacağız” dedi. Hizmete açtıkları alanların İstanbullulara hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, “İstanbul'umuzda bazı alanlar var ki, böyle uzakta durur. Oralara pek yaklaşamayız ya da kullanamayız. Bu alanları da büyük kent parklarına dönüştürmek konusunda çok özel çalışmalarımız var” diye konuştu.

“ALLAH BİZİ MİLLETİMİZE MAHCUP ETMESİN”

İstanbul’a hizmette iş birliğinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugün, bu ilçelerden üç belediye başkanımız bize eşlik ediyor. Birazdan bu dönem görevine devam edecek olan Zeytinburnu Belediyemizde, Ömer. Arısoy Belediye Başkanımızla, önümüzdeki 5 yılı müzakere edeceğiz ve ‘İş birliğimizi nasıl geliştiririz’ diye konuşacağız. 39 ilçemizin 39’uyla da önümüzdeki 5 yılı nasıl geçirmemiz gerektiğini, iş birliğini nasıl yukarıya taşıyabiliriz?

Geçtiğimiz 5 yılda neyi eksik yaptık? Hangi konuları tamamlayabiliriz? Nasıl davranışlarımızda daha toplumumuzun verimli bir biçimde hizmet almasını sağlayabiliriz; prensipleriyle bir araya geleceğiz.

Şunu ifade edeyim: Hizmet dönemi başlamıştır. Seçim takvimi bitmiştir. Önümüzdeki süreçte milletimizin takdirini, milletimizin huzurunu hizmet alması için kullanmak vazgeçilmez prensibimiz olacaktır.

Amasız, fakatsız, hiçbir çerçeveyi bu işin etrafını sınırlayarak ortaya koyan bir daraltma alanına asla koymayacağız, sıkıştırmayacağız. Umuyorum bütün kamu kurum ve kuruluşları, bütün yerel yönetim kurumları, ilçeleri, beldeleri, büyük şehirleri ve illeri, bu tavır ve davranışlarla insanımızın mutluluğu ve huzuru için çalışır. İnşallah her birimiz, insanımızın ve yurttaşımızın takdirini alan yöneticiler oluruz.

Zaten insanı herhalde en fazla mutlu edecek şey, hizmet ettiğiniz insanların yüzündeki tebessüm, mutluluk, huzur ve size sunduğu güzel cümlelerdir diye düşünüyorum. Bu manada Allah bizi, milletimize mahcup etmesin. Şehrimizin ve ilçelerimizin insanlarına, hemşehrilerimize mahcup etmesin diyerek, parklarımız hayırlı olsun.”

ARISOY’DAN İMAMOĞLU VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da konuşmasında, “Bugün bu açılışta sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biraz önce Genel Sekreter Yardımcımızın izah ettiği, anlattığı yeni düzenlemelerin, yenilemelerin Zeytinburnu'muz için, diğer bölgeler için, İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum.

Ve yine biraz önceki konuşmada dile getirilen bu parkın tamamının sahile kadar, hipodroma kadar tamamlanmasını, bir an evvel ve yine bahsedilen yaya erişim köprülerinin de bir an evvel tamamlanmasını diliyorum. Bu düzenlemelerde, yenilemelerde ve ilave etapların tamamlanmasında, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese, çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından; İBB Başkanı, ilçe belediye başkanları ile CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Turgay Özcan ve Mahir Yüksel’in de katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi. Kesilen kurdele ile birlikte, 7 ilçedeki 8 park, yenilenmiş halleriyle İstanbulluların hizmetine girdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)