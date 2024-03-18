GAİN Platformu’nda yayınlanan Oğuzhan Uğur’un sunduğu Açık Mikrofon programında, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Sarıyer meselesi basit bir mesele.
Çok üzgünüm. Üç kez üst üste belediye başkanlığına atanırken, Sarıyer’de belediye başkan adaylığını kendine hak görenleri, üzülenleri, kırılanları görmeyen Genç’in böyle yapacağını asla tahmin etmiyordum.
Şimdi bir kardeşimiz adaylaştı. Sarıyer’de eğitimli, deneyimli, Sarıyer’de yaşayan bir kardeşimiz aday ve onun seçileceğine yürekten inanıyorum’ dedi.
Editör: Hüseyin Çetiner