PROJENİN KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİ DÖNDÜ TOPKAYA BİLİM FUARIMIZ İLE GELECEĞİN AZİZ SANCARLARINA İMKAN SUNUYORUZ DEDİ...

Sur içi İstanbul'un önemli semti olan Cağaoğlu'nda Osman'lı da Hükümet merkezi olan Babıali' ye ve Osmanlı Hanedanının yaşadığı Topkapı sarayına yürüme mesafesinde olan Cağaloğlu Eski İsmi ile Mahmutpaşa Ortaokulu yeni ismi ile Büyük Reşit Paşa Ortaokulu bu sene 2.sini yaptığı bilim fuarının koordinatör fen bilgisi öğretmeni Döndü Topkaya gazeteci yazar ve Tv Programcısı Hüseyin Çetiner'e şunları söyledi "Öncelikle heyecanımızı on binlerce kişiye ileteceğiniz için İstanbul Times Medya Grubuna ve siz okulum adına ve kendi adıma teşekkür ederim. Okul Müdürümüz sayın Volkan Kumaş'ın desteği ve bizi cesaretlendirmiş oldu. Burada kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Burada öğrencilerimiz ileride daha büyük işlere imza atacakları bir çalışanın ilk işareti olan buluşlarını ve çalışmalarını sergiliyorlar. Emek veren bütün çocuklarımıza teşekkür ederim. Bugün burada geleceğin Aziz Sancarlarını ve Orhan Pamuklarını yetiştirmek için emek veriyoruz . Ben bugün burada yaptığımız bu çalışmanın ileride büyük insanların çıkmasına imkan sunacağına inanıyorum şeklinde konuştu.

Röportaj: İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

BAŞARILI OKUL MÜDÜRÜ VOLKAN KUMAŞ: BUGÜN BURADA DÜNYA İÇİN KÜÇÜK AMA BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR İŞE İMZA ATIYORUZ DEDİ...

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