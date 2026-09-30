İSKİ’DEN AVRUPA YAKASI’NDA ALTYAPI VE AFET HAMLESİ: 6 YENİ TESİS HİZMETE AÇILDI

umudumuz var. Umudumuzu, birbirimize olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Ekrem Başkanımızın başlattığı 2019'daki süreçle beraber tüm yol arkadaşlarına, İSKİ'de görev almış tüm bürokratlara, İBB'de görev almış tüm bürokratlara, tüm İBB meclis üyelerine, ilçe belediye başkanlarına, ilçe meclis üyelerine, devletin tüm bürokratlarına, tabii ki de öncelikle bugün İSKİ'de olduğumuz için İSKİ Genel Müdürüne, Genel Müdür Yardımcılarına, daire başkanlarına, müdürlerine, emekçilerine binlerce kez teşekkür ediyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Eyüpsultan - İstanbul

DOÇ. DR. BAŞA; “BUGÜN İTİBARIYLA HİZMETE ALDIĞIMIZ YATIRIMLARIMIZ TOPLAM 500 MİLYON LİRA CİVARINDA”

Hem Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak teşekkür ediyorum hem de İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu yatırımların İstanbul için ne kadar önemli olduğunu gören ve bilen bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık, iyi ki varsınız! Açılışını yaptığımız Avrupa Yakası Lojistik Merkezlerimizin, Beşiktaş Ek Hizmet Binamızın ve İSKİ Sağlık Hizmet Binamızın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN; ÇÜNKÜ İBB HEP YANINDA !”

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ise, “Bugün itibarıyla hizmete aldığımız yatırımlarımız toplam 500 milyon lira civarındadır. 500 milyonluk bir yatırımı, dediğim gibi, hizmet binalarından lojistik merkezlerine ve sağlık merkezimize kadar tamamı olası bir afet durumunda kullanılacak; gerçekten İstanbul için çok önemli yatırımlardır” şeklinde konuştu.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN; “BİZ GELECEĞİN YATIRIMINI YAPIYORUZ; 50 YIL SONRASININ, 100 YIL SONRASININ PLANLARINI YAPIYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin altyapı dayanıklılığını ve operasyonel kapasitesini artıracak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İSKİ bünyesinde Avrupa Yakası’nda hayata geçirilen lojistik merkezleri, afet koordinasyon alanları ve hizmet binalarından oluşan 6 yeni tesis, Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlüğü Kampüsü’nde düzenlenen toplu açılış töreniyle resmen hizmete girdi. Yapılan yatırımlarla kriz ve afet anlarında hızlı müdahale kabiliyetinin artırılması ve İstanbullulara sunulan altyapı hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Tesislerin açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Özmen, İBB Meclis Üyeleri, İSKİ Emekçileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sırasıyla birer konuşma yaptı. İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun herkese selam ve sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Aslan, konuşmasına şöyle devam etti;

“EKREM BAŞKAN SENİN EMANETİN EMİN ELLERDE, BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR, HİÇ MERAK ETME”

“Sizlere 1,5 yılı aşkındır hukuksuz biçimde Silivri'de tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletiyorum. Dün Ekrem Başkanımın duruşması vardı, biliyorsunuz. İnsanın o mahkeme salonunda bile baktığında moralinin bozuk olması gerekiyor, bizim umutsuzluğa düşmemiz gibi bir algı olması gerekiyor; ama Ekrem başkandaki o azmi ve umudu görünce yeniden ayağa kalkıyorsun ve yeniden ülkene, bayrağına, milletine, devletine hizmet etmek için yola çıkıyorsun.

Dün de gördük ki Başkanımızın morali ve motivasyonu çok yüksek. Haklı olduğunu biliyor. İstanbul'un 16 milyonunun muhafızına ve siz yol arkadaşlarına çok güveniyor. Kendi çünkü biliyor ki İstanbul'a hizmet etmek en büyük dua. O da 2019'dan beri gece gündüz İstanbul'a hizmet edebilmek için büyük bir mücadele içinde ve dün dönüp bana ‘Ben bütün arkadaşlarıma güveniyorum, İstanbul sana ve 16 milyona emanet’ dedi. Ben de buradan diyorum ki: ‘Senin emanetin emin ellerde, başımızın üstünde yeri var, hiç merak etme; sen gelene kadar bu emanet bizdedir.”

“KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN; ÇÜNKÜ İBB HEP YANINDA !”

“İstanbul’a Gözümüz gibi bakmaya devam ediyoruz. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnanın, inanın açılışlara yetişemiyoruz. Şu an aslında 5 ya da 6 noktada açılış yapmamız lazımdı; ama artık yapacak bir şey yok, her şey çok sıkıştı. Yaklaşık 90 tane sırada bekleyen açılışımız var. Bir yandan açılışlar yapıyoruz, altyapı ve üstyapı yapıyoruz; bir yandan da İstanbullunun bu zor ekonomik koşullarda yanında olmaya çalışıyoruz. Bir tarafta Kent Lokantalarımız, bir tarafta Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz, bir tarafta yurtlarımız, bir tarafta da 8,7 milyarla Eğitim Destek Paketimiz...

Şimdi önümüzdeki hafta açıklayacağız inşallah, arkadaşlarımız çalışmalarının sonuna geldiler, 25-30 milyar lira civarında bir ‘Aile Destek Paketi’ açıklayacağız. Bu memlekette, İstanbul'da ve Türkiye'de kimse yalnız değildir. Kimse kendini yalnız hissetmesin; çünkü İBB hep yanında! Cumhuriyetin çocukları asla sizi yalnız bırakmayacak. Memlekette ne kadar yoksulluk olursa olsun, ne kadar ekonomik sıkıntı olursa olsun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkın bunu en az hissetmesi için devletinin ve milletinin yanındadır.

Önemli olan İstanbul'a sahip çıkmaktır; çünkü İstanbul ekonomisi Türkiye ekonomisinin %65'i civarındadır. Dolayısıyla eğer bugün ekonomik zorluklar varsa İBB tüm imkânlarıyla, dediğim gibi, milletinin ve devletinin yanındadır. Göreceksiniz, çalışmalarımızla İstanbul'u daha da güçlendireceğiz. Söyledik, yaptık; yaptıklarımızı görüyorsunuz.”

“BU MİLLET YAPILANI GÖZÜYLE VE GÖNLÜYLE GÖRÜYOR”

“Bağcılar Mahmutbey'de, Eyüpsultan'da, Silivri Parkköy'de ve Selimpaşa'da lojistik merkezler açıyoruz. Bu lojistik merkezleri normal zamanda İSKİ'nin lojistik hizmetini daha kolay, bir arıza veya bir çalışma anında bölgeye daha kısa yoldan hizmet etmek için yaptığı yerler. Ancak bir afet olduğunda işte onlar aynı zamanda bir toplanma alanı, bir barınma alanı, bir gıda destek alanı olarak yapılacak. ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye soruyorlar. Çok şey yapıyoruz. Ne mi yapıyoruz? İstanbul'u geleceğe hazırlıyoruz, İstanbul'u afete hazırlıyoruz.

Dünya değişiyor, iklim krizi kapıda, yağış rejimleri farklılaşıyor. Ama gördünüz, değil mi? 4 gün yağmur yağdı. Tam kilometrekareye bazı noktalarda 150 kg yağış düştü; ama ne Haramidere taştı ne Ayamama Deresi taştı. İşte bunu biz başardık, 2019'dan sonra biz yaptık. Dedik ya ‘Marifet iltifata tabidir’ diye, yaptık ve başardık. Ne Üsküdar'da denizle kara birleşti ne Beşiktaş'ta denizle kara birleşti. Bu millet yapılanı gözüyle ve gönlüyle görüyor. Senin sosyal medyada paylaştığınla sen millete algı yaratamazsın.

Bu millet, bu millet kendine hizmet edeni, Cumhuriyetin çocuklarını her zaman sahiplenmiştir, sahiplenmeye de devam edecektir. Biz işte dedim yaİ Tuzla'dan Silivri'ye İstanbul'u afete hazırlamak için büyük bir mücadelenin içindeyiz. İstanbul'u ayakta tutan emekçilerimizi de daima el üstünde tutuyoruz. Toplu sözleşmeler imzaladık biliyorsunuz; 3 tane konfederasyonla toplu sözleşme imzalayan tek devlet kuruluyuz. Üçünde de emekçimizin, işçimizin yanında olduk. Kimisi gelip bizimle masaya oturup imza atabildi, kimisi de gelemedi.

Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Biz ‘Geldin, gelmedin; sen çok iyi konuştun, sen az konuştun’ diyenlerden değiliz. Kim İstanbul'a hizmet ediyorsa biz onun da yol arkadaşıyız ve o da bizim başımızın üstünde yeri var.”

“BU BELEDİYENİN PATRONU MİLLETTİR, KARARI MİLLET VERİR”

“Silivri'den Tuzla'ya tüm üst geçitleri, yaya geçitlerini, viyadükleri güçlendiriyoruz; olası bir afette İstanbul'da ulaşım problemi olmasın diye. Bizim amacımız neydi? İstanbul'u güvenli bir şehir yapmak. Bunu sadece insan güvenliğiyle değil, can güvenliğiyle de sağlayacağız. 6 şiddetinde deprem olmuş, İstanbul'da bina yıkılmış denmemesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde çatı katlarını bağımsız birim yaptık.

Şimdi ‘Yeter mi?’ Yetmez! Kamu kuruluşlarının kaçak çatı katları varsa onları da Ekim ayındaki İBB Meclisine getireceğiz, tüm meclis üyesi arkadaşlarımla beraber oy birliğiyle onları da geçireceğiz. İstanbul'da, İstanbul'da kamuyla, milletle belediyenin birlikte çalışabildiğini gösterdik ve önümüzdeki süreçte de bunu göstermeye devam edeceğiz.

Bizim bir tek amacımız var: Biz herhangi bir afet anında ‘Sesimi duyan var mı?’ diye İstanbul'da kimse bağırmıyorsa işte o gün biz başardık demektir. Bunun için biraz önce söyledim: Bir taraftan sosyal destekler yapıyoruz, bir taraftan altyapı ve üstyapı yatırımları yapıyoruz. Bütün hikaye, bütün hikaye, bütün hikaye milletin size verdiği görevi layıkıyla yerine getirmek. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Dolayısıyla bu belediyenin patronu millettir, kararı millet verir. İşte biz o millete hizmet edebilmek için büyük işler yapıyoruz.

Ne yapıyoruz tane İBB'ye metrobüs ve İETT otobüsü alıyoruz. Yaklaşık 3 yıl içinde yapacağımız ihaleler ve yatırımlarla beraber altyapı ve üstyapıda sadece İSKİ ve Yol Bakım-Fen İşleri gibi yatırımlarımızın toplamı tam 450 milyar lirayı bulacak. Metro araçları alımı, metro inşaatları şantiyeleri, spor salonlarıyla beraber yaklaşık bir 450 milyarlık yatırımı da yine altyapıda İstanbul için yapmaya devam edeceğiz.

Yani düşünün; bu kadar büyük bir süreç yaşanırken 2018'den beri ekonomik problemler, pandemi, şu an yaşanan başka krizler, sınırlarımızın dışındaki savaşlar ve 8 yıldır süren büyük bir ekonomik baskıya rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vergi borcu yok, SGK borcu yok, çeşitli kurumlardan eş güdüm içinde çalışmasıyla işlerin yürümesi var.

Ve tam önümüzdeki süreçte, yani 1 Eylül 2026'dan 31 Mart 2029'a kadar yapacağımız yatırımların toplamı tam 1 trilyon lira! Yani bugünün parasıyla 20 milyar dolar! İşte vatanını, milletini sevmek; devletin yanında olmak böyle bir şey! Halkın yanında olmak böyle bir şey! Devlet önümüzü açtığı sürece biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta durması için her şart ve koşulda vatana ve millete hizmet etmek için buradayız ve görevimizin başındayız.”

“BİZ GELECEĞİN YATIRIMINI YAPIYORUZ; 50 YIL SONRASININ, 100 YIL SONRASININ PLANLARINI YAPIYORUZ”

“Şimdi İSKİ'nin sadece bir tane ihalesi yaklaşık 20 milyar lira civarında. Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi, 600.000 m³/gün kapasiteli arıtma tesisinin ihalesi yapıldı ve sözleşmeleri imzalanıyor. Yeter mi? Yetmez! Başakşehir Arıtma Tesisi, Ataköy'e İlave Atıksu Arıtma Tesisi, Yenikapı ileri biyolojik dediğimiz sistem arıtma tesisi, Cumhuriyet'teki temiz su Cumhuriyet Arıtma Tesisine 360.000 m³ devam ediyor, bir 360.000 m³ daha yapacağız, sonra 720.000 m³ daha yapacağız.

Düzce'de atıksu arıtma tesisi yapacağız. Atıksu hatlarını kontrol altına alacağız ve iyileştireceğiz, olmayan hatları yapacağız. Yani şöyle düşünün: Eğer cumhuriyetin çocukları ayaktaysa bu devlet ayakta ise demiyorum, ilelebet yaşayacak cumhuriyet ve ilelebet yaşayacak bu devletin evlatları her ekonomik krize ve her meydana savaş açabilecek ve devletini koruyacak güce sahiptir.

Dolayısıyla kimse bu ülkeden umudunu kesmesin. Sakın ola ki bugünlere bakıp ‘Ekonomik kriz var’ diye düşünmeyin. Ayağa kalkmak için her türlü hamleyi yapıyoruz, yanınızdayız; hiç kimse kendini eksik hissetmesin. Tüm bunları yaparken de yarını düşünerek yatırım yapmıyoruz. Biz geleceğin yatırımını yapıyoruz; 50 yıl sonrasının, 100 yıl sonrasının planlarını yapıyoruz, o ihaleleri yapıyoruz.

Cumhuriyetimizin bize öğrettiği kamu hizmeti anlayışını tam olarak yerine getiriyoruz. Çünkü, önemli olan ne biliyor musunuz? İstanbul gibi ortasından deniz geçen, 16 milyon nüfusun yaşadığı, yaklaşık 7 milyon turistin günlük İstanbul'da hareket ettiği bir ortamda dünyanın başkentini yönetiyorsanız bu Türkiye Cumhuriyeti'ne layık olacak şekilde olmalı. Biz de meclis üyeleriyle, bürokrat arkadaşlarımızla, siyasetçilerimizle; CHP'siyle, YENİ Parti'siyle, AK Parti'siyle, Milliyetçi Hareket Partisi'yle, Büyük Birlik Partisi'yle, DEM Parti'siyle, Saadet Partisi'yle, İYİ Parti'siyle hep beraber birlikte yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

“UMUDUMUZU, BİRBİRİMİZE OLAN İNANCIMIZI ASLA KAYBETMEYECEĞİZ”

“Bütün bu yatırımları yaparken bir tek şeyimiz var: Yarından umudumuz var, kendimize güvenimiz var, öz güvenimiz var; bu devlete, bu topraklara, bu toprakların yetiştirmiş olduğu cumhuriyet çocuklarına güvenimiz var, umudumuz var. Umudumuzu, birbirimize olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Ekrem Başkanımızın başlattığı 2019'daki süreçle beraber tüm yol arkadaşlarına, İSKİ'de görev almış tüm bürokratlara, İBB'de görev almış tüm bürokratlara, tüm İBB meclis üyelerine, ilçe belediye başkanlarına, ilçe meclis üyelerine, devletin tüm bürokratlarına, tabii ki de öncelikle bugün İSKİ'de olduğumuz için İSKİ Genel Müdürüne, Genel Müdür Yardımcılarına, daire başkanlarına, müdürlerine, emekçilerine binlerce kez teşekkür ediyoruz.

Hem Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak teşekkür ediyorum hem de İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu yatırımların İstanbul için ne kadar önemli olduğunu gören ve bilen bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık, iyi ki varsınız! Açılışını yaptığımız Avrupa Yakası Lojistik Merkezlerimizin, Beşiktaş Ek Hizmet Binamızın ve İSKİ Sağlık Hizmet Binamızın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.”

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da konuşmasında şunları söyledi;

“ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİRKEN O ALTYAPIYI AYAKTA TUTACAK LOJİSTİK SİSTEMİMİZİ DE AYNI BÜTÜNLÜK İÇİNDE ELE ALIYORUZ”

“Bildiğiniz gibi İstanbul, yüzyılların birikimini taşıyan, hayatın her an yeniden filizlendiği eşsiz ve kadim bir şehir. Ancak bu büyük şehrin güzellikleri kadar görmezden gelemeyeceğimiz bazı riskleri de var. Bunların başında ise olası deprem ve afetler geliyor. İşte İSKİ olarak göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren İstanbul'un deprem ve afet gerçeğini bir an olsun göz ardı etmeyen bir vizyon ile çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Olası bir afetin ardından su ve atıksu hizmetlerinin sürdürülebilmesi; ihtiyaç duyulan boru, vana, bağlantı parçası, araç ve ekipmanın doğru noktalarda hazır bulundurulmasına, müdahale ekiplerinizin hızla yönlendirilmesine ve birimlerimiz arasında koordinasyonun kesintisiz sağlanmasına bağlı, başarılı bir müdahale.

Bu nedenle altyapımızı güçlendirirken o altyapıyı ayakta tutacak lojistik sistemimizi de aynı bütünlük içinde ele alıyoruz. Bu anlayışla, özellikle ilk olarak Anadolu Yakası'nda bildiğiniz gibi Ferhatpaşa'da çok güzel bir lojistik merkezini hizmete aldık Ekrem Başkanımızın da katılımıyla. Daha sonra çalışmalarımıza Avrupa Yakası'nda hız verdik ve özellikle Bağcılar Mahmutbey, Eyüpsultan, Silivri Parkköy ve Selimpaşa'da 4 adet lojistik merkezi alanlarımızı oluşturduk ve bugün bunları hizmete alıyoruz.

Burada bulunduğumuz İSKİ Genel Müdürlüğümüzdeki yerleşkemizde işletme birimlerinin kullanımına toplam 9 adet 5.400 metrekarelik alanı hizmete aldık. Yine Bağcılar Mahmutbey yerleşkemizde ki töreni orada yapacaktık ama yer darlığı dolayısıyla buraya aldık, orası son dönemde yaptığımız en büyük lojistik merkezlerimizden bir tanesi işletme birimlerimizin kullanacağı 1.200 metrekarelik kapalı ambar ve lojistik merkezimizi de tamamladık. Bu merkezde aynı zamanda afet ve acil durumlarda koordinasyon ve yönetim merkezi olarak da kullanılacak özel bir birim oluşturduk.

Selimpaşa yine İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin yanında İSKİ'ye ait toplam 1.800 metrekarelik bir alanda yine kapalı ambar ve sundurma alanını hizmete aldık. Yine Silivri Parkköy, burada da bu yerleşkemizde de 700 metrekarelik yine kapalı ambar ve lojistik merkezimizi de tamamladık ve bugün itibarıyla hizmete almış oluyoruz. Yine burası da afet durumunda bir koordinasyon ve yönetim merkezi olarak kullanılacak.

Yani sadece bu yaptığımız lojistik merkezleri içerisine malzeme koyduğumuz, malzeme depoladığımız yerler değil; afet durumunda yine ustalarımızın, personelimizin, yöneticilerimizin gelip çalışma yapabileceği, toplantı yapabileceği ve buradan hızlıca sevkiyatı yönetebileceği yerler hâline geldi. Dolayısıyla onun için adını da biz lojistik merkezi olarak nitelendirdik.”

“ARTIK MALZEME VE EKİPMANLARIMIZI YAĞMUR, KAR, GÜNEŞ VE DİĞER DIŞ ETKENLERDEN KORUYARAK DAHA GÜVENLİ KOŞULLARDA MUHAFAZA EDECEĞİZ.”

“Böylece 2019'dan bu zamana Avrupa Yakası'nda toplam 6.600 metrekare sundurma alanı ile 2.500 metrekare kapalı lojistik merkez alanını İSKİ'ye kazandırmış olduk. Bu rakamların ifade ettiği temel gerçek ise şudur: Artık malzeme ve ekipmanlarımızı yağmur, kar, güneş ve diğer dış etkenlerden koruyarak daha güvenli koşullarda muhafaza edeceğiz. İhtiyaç duyulan ekipmanı doğru noktadan, doğru zamanda ve çok hızlı bir biçimde sahaya ulaştırabileceğiz. Mahmutbey ve Silivri Parkköy'de oluşturduğumuz yönetim birimleri sayesinde ise afet ve kriz anlarında birimlerimiz arasındaki koordinasyonu daha etkin sağlayacak müdahale süreçlerini tek merkezden yönetebileceğiz.

Bütün bu çalışmalarla idaremizin hizmet sürekliliğini güçlendiriyor, en zor şartlarda dahi İstanbul'un içme suyu ve atıksu hizmetlerini sürdürülebilecek operasyonel kapasitemizi de oluşturmuş oluyoruz. Bu yaptığımız lojistik merkezlerin toplamı güncel fiyatlarla 292 milyon liradır. E tabii lojistik merkezini sadece açmak yetmiyor, içerisine de malzeme koymak gerekiyor; bu fiyata içerisine koyduğumuz malzemeler dâhil değil”

“BUGÜN İTİBARIYLA HİZMETE ALDIĞIMIZ YATIRIMLARIMIZ TOPLAM 500 MİLYON LİRA CİVARINDA”

“Güçlü bir kamu hizmetinin arkasında emeği, bilgisi ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz çalışan güçlü bir ekip var. İSKİ, İstanbul'un dört bir yanında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren önemli, büyük ve stratejik bir kurum. Arızalara müdahale eden ekiplerimizden arıtma tesislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza, laboratuvarlarımızdan çağrı merkezlerimize kadar binlerce İSKİ emekçisi bu şehre hizmet ediyor. Bu büyük sorumluluğu üstlenen çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve çalışma koşulları bizim için çok kıymetli.

Bu anlayışla ki biraz sonra Sayın Başkan Vekilimle beraber, sizlerle beraber ziyaret edeceğiz Eyüpsultan'daki Genel Müdürlük yerleşkemizde inşa ettiğimiz Sağlık Hizmet Binamızı da bu süreçte tamamladık ve bugün itibarıyla hizmete almış oluyoruz. Toplam 2.092 metrekare inşaat alanına sahip binamızda iş yeri hekimliği, diş hekimliği, eczane, acil yardım ve psikolojik danışmanlık gibi personelimize yönelik tüm sağlık hizmetlerini tek bir çatı altında toplamış olduk.

Böylece çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve ilk yardım hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken bu hizmetlerin daha uygun, daha güvenli ve çağdaş bir ortamda sunulmasını sağladık. Sağlık Hizmet Binamız yalnızca yeni bir fiziki yapı değil; bu bina, İstanbul için büyük bir özveriyle çalışan İSKİ emekçilerine verdiğimiz değerin de somut bir ifadesidir.

Sağlık Hizmet Binamızın güncel yatırım bedeli 157 milyon Türk lirasıdır. Özetle bugün itibarıyla hizmete aldığımız yatırımlarımız toplam 500 milyon lira civarındadır. 500 milyonluk bir yatırımı, dediğim gibi, hizmet binalarından lojistik merkezlerine ve sağlık merkezimize kadar tamamı olası bir afet durumunda kullanılacak; gerçekten İstanbul için çok önemli yatırımlardır.”

Konuşmanın ardından program alanına gelen davetlilerle anı fotoğrafı çektirildi. Daha sonra İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Kampüsü içinde hizmete açılan Sağlık Hizmet Binası’nı gezdirerek İBB Başkanvekili ve beraberindekilere kısa birer sunum yaptı. Ardından yine bugün açılışı yapılan İSKİ Beşiktaş – Sarıyer Şube Müdürlüğü de ziyaret edilerek çalışmalar hakkında brifing verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHAA