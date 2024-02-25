Basın mensuplarıyla kahvaltılı toplatıda buluşan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, mesleğini zor koşullar altında yapmaya çalışan tüm basın emekçilerine başarılar dileyerek, ‘Biz yerel yöneticiler hizmet üreten, sizler ürettiğimiz hizmetleri yerinde denetleyen, bu hizmetlerin gerçek sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını araştıran, bir anlamda gözümüz, kulağımız değerli basın emekçilerimi hepiniz hoş geldiniz’ diyerek konuşmasının devamın şunları ifade etti:.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç

‘Siyaset bir bayrak yarışıdır. Koltuklar bizim değil, halkındır’

Hepinizin bildiği gibi 31 Mart Yerel Seçimleri için başlayan aday adaylık sürecinden sonra partimizin Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Parti Meclisimizin onayıyla Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı olarak seçildim.Aslında bugün bizimle olan basın mensubu arkadaşlarımızın çoğuyla tanışıyoruz. Çoğunuz beni siyasi çalışmalarımdan, semtinden, ilçesinden tanıyor. Siyasi çalışmalarımda beni izlediniz, takip ettiniz. Merak ettiğiniz konular varsa ayrıca sorabilirsiniz. Adaylığımızın kesinleşmesinin ardından hızlıca saha çalışmalarımıza başladık. Aday adaylık sürecimde ilçemizin kanaat önderleri, komşularımız, STK’larımız, spor kulüplerimizi ziyaret etmiştim. Bu ziyaretler sırasında hepsiyle ayrı ayrı sohbet ederek ‘Yeni bir başlangıç’ için güzide ilçemize daha fazla değer katacak projeler üzerine çalışmalara başlamıştım.

Sarıyer Belediyemizi üç dönem yöneten Şükrü Genç başkanımız ilçemize önemli hizmetlerde bulundu. Kendisine her fırsatta olduğu gibi bugün de hayata geçirdiği tüm hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Siyaset aynı zamanda bir bayrak yarışıdır. Partimiz demokrasiyi içselleştirmiştir. Seçim döneminde aday adayı olmak herkesin en demokratik hakkıdır. Her Cumhuriyet Halk Partili bilir ki oturduğumuz koltuklar, bizim değil halkın koltuklarıdır. Hiç birimizin oturduğumuz koltuklarda sonsuza kadar kalma gibi bir durumu yoktur. Günü geldiğinde o koltukları bizimle aynı çizgiyi benimseyen başka bir arkadaşımıza devretmekten gocunmayız. Mutlu oluruz

‘En önemli sorunumuz mülkiyettir’

Sarıyer hepimizin evidir, ailesidir, çocuğudur. Çünkü bizim yaşamımız Sarıyer’dedirGüzide ilçemizin ve komşularımızın en önemli sorunu mülkiyet sorunudur. Bu konuda tüm komşularımızın hakkını koruyacak, güvenli ve güçlü bir Sarıyer oluşturmak en temel hedefimizdir. Bu konuda hazırladığımız projelerimizi önümüzdeki günlerde siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve tüm komşularımızla paylaşacağız.İlçemiz bir çok farklı kültürü, farklı inançtan insanları bir mozaik gibi içinde barındıran muhteşem bir ilçedir. Bu çeşitliliği ve zenginliği temsil etmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Sarıyerimizi daha yaşabilir, daha adil ve daha güzel bir yer haline getirmek, bu süreçte partimizin değerli üyeleri ve destekleriyle birlikte çalışarak Sarıyerimizi daha da ileriye taşımak için çaba göstereceğiz

‘Sarıyerimizi daha yaşabilir bir hale getireceğiz’

Bu seçimlerde İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile güçlü bir birliktelik ve güçlü bir ekip oluşturarak, Sarıyerimizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Hepinize destekleriniz ve kamuoyuna bizleri taşımanız sırasında gösterdiğiniz çabalarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla Sarıyerimizi hep beraber daha güzel günlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim..