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Özgür Ve Tarafsız Sokak Röportajları İstanbul Times Tv Face Book'ta
Son Dakika
Özgür Ve Tarafsız Sokak Röportajları...

Özgür Ve Tarafsız Sokak Röportajları İstanbul Times Tv Face Book'ta

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve mesai arkadaşlarının 6 Şubat 2008 yılında yayın hayatına başlattığı İstanbul Times Medya Grubu bünyesinde barındırdığı yayın mecraları ile 16 yıldır hep gündemde olarak adından söz ettirmeyi başarıyor. İşte çok eskiden beri yayında olan ancak 2 ay önce Aktif olarak Face Book İçerik stüdyosunda video paylaşan İstanbul Times Tv Face Book hesabında paylaşılan videolar kısa süre için de 10 milyon'a yakın kişi tarafından izlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Haziran 2023 Pazartesi 08:30
Özgür Ve Tarafsız Sokak Röportajları İstanbul Times Tv Face Book'ta
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İstanbul  Times Tv Face Book Hesabımızı Takip Edin Habersiz Kalmayın Güncel Konular Ve Siyaset İle Alakalı Videoları Buradan İzleyebilirsiniz ...

İstanbul'un 39 İlçesi başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde yaptığı sokak röportajlarını yayınlayan İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Ties Gazetesi Face Book sayfalarını her gün milyonlarca kişi ziyaret ederek yayınlanan videoları izliyor.

HALK  NE DİYORSA BU MECRALARDA O VAR...

Ulusal Televizyon kanallarıın tamamen taraf olduğu bu günlerde halkımızın bizim gibi tarafsız mecralara çok ihtiyacı var. Bizlerde bu ihtiyacı gidermek için bir çok davaya muhtap olmak pahasına cesurca işimizi yapmaya çalışıyoruz. 

Siz İzleyicilerimizden tek istedğimiz ise sadece videolarımızı izlemeniz ve eğer beğendikleriniz olursa da  kendi sayfanzıda  linkini paylaşarak daha çok kişiye ulaştırmanızı dileriz. 

Siyasi Sokak Röportajlarının ilk kanalı olan İstanbul Times Tv Youtube'den sonra bu seferde Face Book İçerik stüdyosu üzerinde bir birinden ilginç sokak röportajı videoaları ile karşınızdayız...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

Son Güncelleme: 12.06.2023 09:21
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