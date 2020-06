Kod yazan senide yazar unutma !.. (YAPAY ZEKA )

Tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki; evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlangıcının olması. Bu ikisiyle aynı derecede önemli olan üçüncüsü ise, yapay zekanın ortaya çıkışıdır. "Akıl, bu dünyanın en muazzam gücüdür. O, yeryüzünü alt üst etmiş, medeniyetleri yapmış ve yıkmıştır. " Dahilikle delilik arasında ince bir çizgi vardır. "

Yapay zeka, herhangi bir canlı organizmadan faydalanılmaksızın, tamamen yapay araçlar ile oluşturulan, insan gibi davranışlar ve hareketler sergileyebilen makinelerin geliştirilmesi teknolojisinin genel adıdır.

“Veri bilimi”nin dünyasına hoş geldiniz.

Bilgisayar evrenin kendisi, hesapladığı şey de kendi geleceği.

Her teknoloji iyiye de kullanılabilir, kötüye de.

Stephen Hawking: "Yapay zekanın ilkel türlerinin son derece yararlı olduğunu çoktan gördük. Ancak tam kapsamlı bir yapay zekanın geliştirilmesi insanlığın sonu olabilir. İnsanlar yapay zekayı geliştirdikten sonra, bu tür bir zeka kendi yolunu çizerek kendini yeniden tasarlayabilir ve sürekli artan bir hızda gelişebilir."

"Robot" kelimesi de, robotları konu alan mühendislik dalının adı olan "robotik" kelimesi de bilimkurgu yazarları tarafından dünyaya armağan edildi. Çekçe "zorla çalıştırma" anlamında bir kelimeden bozularak elde edilen "robot" sözcüğü, ilk kez 1920'de Karel Capek'in R.U.R. adlı tiyatro oyununda kullanıldı. "Robotik" sözcüğü de gün ışığını bilimkurgunun devlerinden Isaac Asimov'un 1941 'de yayımladığı "Yalancı!" başlıklı kısa öyküsünde gördü. Aradan geçen zamanda robotlar gerçek olmakla kalmadı, başka gezegenler gibi insanların gidemediği yerlerde bizi temsil de ettiler.

Beyin için birden çok insan diyebilir miyiz ?

Diyebiliriz, çünkü; beyin kendisiyle konuşan, öğrenci-öğretmen ilişkisiyle kendisini eğiten, geliştiren, tartışan, düşünen, proje üreten, karar veren ve uygulayan okuldur, üniversitedir, galaksidir, kainattır.

Her insan kendi beyninin mimarıdır. Esas olan öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenmektir. Evet beyin kendisini merak ediyor ve sürekli kendisini keşfetme duygusu yaşıyor. Beynin bu duygusu her yaşta ve ne durumda olursa olsun hiç değişmiyor.

Çünkü beynin en büyük uğraşısı kendisiyle yaptığı uğraşıdır.

Nöronlarına işlemiş şifrelerle varlığını sürdüren beyin, hissettiği yaratıcı reflekslerle kendisini yönlendiriyor

Kendisiyle yaşayan, kendisiyle yaşatan, düşündüren, karar veren ve uygulayan özelliklere sahip bir deha.

Bazen dünyanın en büyük orkestrası, bazen en büyük korosu, bazen en yalnızıdır ve öylesine çok tur ki evrendeki her şeyi aynı anda hisseden ve duyumsayan evrenin görünen en güçlü dehası.

Yenilik bazen içimizde;

Bazen hayallerimizde;

Bazen avuçlarımızdadır.

Onu hissetmemiz yeterlidir.

"Bilim ile din rakip değildir. Onlar aynı gerçekleri anlatmaya çalışan farklı dillerdir." Robert Langdon

"Hangisini tercih ederdiniz? Dinsiz bir dünya mı? Yoksa bilimsiz bir dünya mı?"

"Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz?"

"insanın yaratılışı", "dünyadaki kökeni" ve "geleceği" ile ilgili bildiğimiz her şeyi kökünden değiştirecek bilimsel buluşunu

"En büyük güce sahip insanlar için bile hayat kısadır.

Ayrıca güçlü olan her zaman haklı mıdır? İnsanlar ağıl hayvanlarından sırf daha güçlü diye, insan hayatı bir ineğinkinden daha mı değerlidir?”

"Makineler Düşünebilir Mi? insanlığın uzun yıllardır aklını kurcalayan "Makineler Düşünebilir Mi?" sorusuna yanıt aranmaya çalışılıyor.

-Yapay zekâ ve robotlar insanlık için tehlike mi?

Yapay zekayla ilgili hiçbir bilgisi olmayan ben bile artık birşeyler biliyorum hemde konuşabilecek düzeyde!..

Doğanın programlama dili; fizik kuralları

Yaşamın programlama dili; genler.

Sürücüsüz bir araba birini ezerse ceza hangisine verilmelidir? Arabayı satan şirkete mi, belli bir alt sistemini üretene mi, sahibine mi, yoksa arabanın kendisine mi?

Bilgisayarlar bizi bizden daha iyi tanıyabilir mi?

Evrenin programı sürekli aktif olduğu unutulmamalıdır

"Kodlama bilen insanlar hayal edebildikleri her şeyi bilgisayara yaptırtma yeteneğine sahiptir"

Masanızda veya cebinizdeki bilgisayarınızda donanımını yazılım ayrımını net şekilde görebilirsiniz. "Donanım", makinenin elle tutulup gözle görülen, kütlesi olan, bugünden yarına önemli şekilde değişmeyen fiziksel kısmıdır. Ama bilgisayarınız sadece bundan ibaret değildir. Telefonunuza bugün yeni bir uygulama programı indirip kullandınızsa, o artık dünkü telefonunuzdan farklıdır.

Şu andaki bilgisayarlar daha şimdiden insanlar tarafından yapılan birçok işi yapabilmektedir.

Bilgisayar saniyeler içinde milyonlarca makale okuyabilir

Gelecekteki en önemli dil bilgisayar dili ve kodlama olacağı var sayılıyor.

Yapay zeka direksiyonun başına geçtiğinde ne olacak?

Yapay zeka en büyük otomaktik kontroldür. Yani sürücüsüz araba dır ilk sürücüsüz araba 1987 de yapıldı.

Sürücüsüz araba teknik olarak mümkündür ama güvenlik bu teknolojinin en önemli parçasını oluşturuyor 2030 yılında her 4 araçtan birinin sürücüsüz araçagını söyleye biliriz

Sea Hunter' tek bir mürettabat olmadan yol alıyor kendi kendine yol alma özelliğine sahip ilk savaş gemisi

İnsan zekasının becerisini temeli öğrenmeye bağlıdır. Eski fikirler yerini yenisine bıraktı biz insanlar olarak milyonlarca veriyi saklayacak ve kullanacak bir zekaya sahip değiliz.

Bilgisayar görüşü Yüz tarama teknolojisi bireyleri tanımak için analiz yapıyor yüzdeki hatları arar mesela facebook fotorafta yüz tarama sistemini kullanıyor

Apple yüz tarama sistemini kullanıyor

ABD de ise içeri giren uluslar arası yolculara dijital foto çekilerek tarama yapılıyor

Her an her yerde biri bizim resmimizi çekebilir ve gözetleye bilir mahremiyetimiz yapay zeka ile kalkıyor

Çin yüz tarama sistemini kullanıyor ve bir çok şüpheliyi tespit edip yakalıyor

İyi niyetli olarak kullanılıyor kırmızı ışıkta geçen insanları yayaları uyandırmak için bu kişiler kayda alınarak yakındaki billboardlara aktarılarak utandırılıyor Çin en büyük yüz tarama sistemini kullanıyor

Bu teknolojileri evimize biz getiriyoruz ve mahremiyetimiz ortadan kalkıyor

Yüzümüz bizim hakkımızda ne kadar bilgi verebiliyor yapay zeka hep bunun üzerine çalışıyor olması da olasılık olamaz.

İsrail de ise yapılan teknolojide sadece yüz tarama yapılarak sorguya çekiliyor olması da düşündürücü İsrail bu sistemi kullanıyor

Biz aslında veri denizinde yüzüyoruz. 5 buçuk milyon youtube den video seyrediyoruz. Google den 4.5 milyon Google den arama yapıyoruz.

Hatta günde 1 milyon tweet atıyoruz.

İnternette gezerken aslında veri tabanına katkıda bulunuyoruz cep telefonuna her baktığımızda internete her girdiğimizde çevremizi saran sensörler hayatlarımız hakkında bizden bilgilerimizi alıyorlar facebook bizi takip ediyor haber kaynağı bize bağlı olarak çalışıyor

Acaba kendi kendilerine öğrenebilir mi ve insanların yerini alabilir mi ?

Bazı robotlar görerek te öğreniyor bir insan tarafından eğitiliyor ve sonra robot kendi kendine yapıyor

Robotlar ilk etapta zor olan ve tehlikeli işler için üretiliyor

Robotlar insanların sıkıldığı şeyleri milyonlarca defa yapabilir

Örneğin bin lerce yıl geriye dönersek antik yunanların robotları hayal etiklerini görebiliriz.

Bazı robotlar insana benzeyen robotlar Japonyada yapıldı. Aramızdaki tek fark sadece düşünme duygu hayatımızın bir çok bölümünü öğreniyoruz. Yapay zekâ, hızla gelişen bu teknolojiler için dev firmalar ciddi yatırım ve üretim programları yapıyor, her geçen gün hayatımızı biraz daha etki ediyor.

Sanayide robot kullanımı özellikle 60’lı yıllarda başladı. Büyük ekonomilerden A.B.D., İngiltere, Almanya ve Japonya ilk olarak robotlara yönelen ülkeler oldular.

Yakın gelecekte sanayi robotlarının insanların yerini alacağı belli Yapay zekâ üretebilen ülkeler geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacak. İnsan beyni örnek alınarak çeşitli makineler ve bilgisayar programlarıdır.

Fiziksel olarak insani özelliklerin yetersiz kaldığı durumlarda robotlar tamamlayıcı rol üstlenecektir. ABD Donanmasında gemilerde yangınlara müdahale için robotlar kullanılmaya başlanmıştır.

İnsansız hava araçları (İHA) çok daha kısa sürede hedef tespit ve teşhisi yapabilmektedir. ABD, Irak ve Suriye’de terörist hedefleri tespit ve teşhis etmek için yapay zeka temelli bir sistem Maven adlı kullanmaktadır.

Çin, 2017 yılında yayınladığı ulusal strateji belgesinde yapay zekâ teknolojisini stratejik yetenek olarak tanımlamıştır. Fransa Savunma Strateji Belgesine göre harekât sahasında üstünlük sağlamak için yapay zekalı sistemler olmazsa olmaz sistemler olarak belirlenmiştir. 2017 yılında Amerikan Kongresine sunulan rapora göre ABD’nin baskın askeri gücünü sürdürülebilmesi için yapay zekâ teknolojisinde öncü olunmalıdır. Pentagon bu görüş doğrultusunda “Third Offset” adlı stratejiyi geliştirmiştir. Bu stratejiye göre nükleer silah ve uzun menzilli noktasal angajman teknolojilerinde olduğu gibi, yapay zekâ teknolojilerinde de lider konum devam ettirilmelidir.

Yapay zekâ teknolojisi hayatın her alanında olduğu gibi savaşın karakterinde de radikal değişiklere neden olacaktır. Küresel gücün önemli bileşenlerinden biri olan askeri güç, yapay zekâ teknolojisi ile farklı bir boyut kazanacaktır. Savunma sanayi alanında geleneksel silah şirketlerinin yerini yapay zekâ teknolojisine çok büyük yatırımlar yapan ve öncülük eden teknoloji firmaları alacaktır. ABD ve Çin arasında başlayan yapay zekâ rekabetinin galibi askeri güç alanında önemli bir avantaj elde edecektir.

İstesek te, istemesek te yapay zeka gerçeği dünyayı sardı elbetteki bu durumun olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz da bir çok yönü vardır.

"Yapay zeka ya insanlığın başına gelen en iyi şey ya da en kötü şey olacak." Stephen Hawking

'Katil robot' lar la savaş düşündüğümüzden daha mı yakın?

Sadece Ruslar değil. Profesör Toby Walsh bütün orduların otonom silah ürettiğini söylüyor .

Uzaktan kontrol edilen insansız hava araçları 2001'den beri kullanılıyor ...

İnsansız hava aracı Taranis, BAE Systems şirketi tarafından geliştirildi.

Rus silah üreticisi Kalashnikov bir dizi tam otonom silah üretiyor ...

Katil robotlar' bilim kurgu filmlerinden alıntı gibi görülebilir ama gerçek olmaları çok yakın.

Robotların evriminin ne kadar hızla geliştiğinin küçük bir kanıtı olarak, bazı sitelere giriş yaparken karşımıza çıkan "Ben robot değilim." kutucuğuna kendi iradesiyle olmasa bile tik atabilen robotların olması

İleride robotlar hayatımızın neresinde olurlar kestirmek mümkün değil; fakat yakın zamanda en iyi dostlarımız olan hayvanların yerlerini almaları mümkün görünüyor.

Yakın bir zamanda çocuklarımızın en yakın arkadaşları robotlar olabilir !..

En hırslı yorumuyla yapay zeka, insanlık tarihinin en büyük mühendislik projesidir. İnşa etmek istediğimiz şey, sonuçta bir bilgisayar programından, yani formel bir dilde yazılmış bir metinden ibarettir.

Çağ herkesin resim çekip onu bedavaya internete koyduğu çağdı. Facebook, Google gibi devler neden size resimlerinizi ve yazılarınızı koymanız için sınırsız bellek hediye ediyor? Çünkü onlara makinelerinin dünyanın nasıl göründüğünü ve insan dillerinin düzenini öğrenmesi için ihtiyaçları var! Bu "büyük veri " denizi sayesinde önceki kuşakların araştırmacılarının hayal edemeyeceği büyüklükte sinir ağları, devasa veri kümeleriyle eğitildi ve yapay zeka birçok örüntü tanıma işinde insan düzeyine vardı, hatta geçti.

Bilgisayarlar küçüldü de cebimize girdi! Ama bir yandan da büyüyüp insanlığın tümünü kapsama alanına aldılar. Çoğu insan bilgisayarlar hakkında çok bir şey bilmiyor ama bazı bilgisayarlar birçok insan hakkında çok fazla şey biliyor. Kimi İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri doğrudan bilgisayarlara bağlı. Bilişim devriminde dönüşü olmayan noktayı çoktan geçtik; artık istesek de bilgisayarsız bir dünyaya dönemeyiz. Zaten istediğimiz de yok!

İnsanlar özel yaratılmıştır ve ruh ile donatıldığı unutulmamalıdır.

Yapay zeka' ya bir ruh duygu,his,düşünce,sevgi, iman veremezsin onu sadece teknolojik olarak donatabilirsin.

Saygılarımla

Akıncılar Birliği Başkanı

Ömer KANTEMÜR