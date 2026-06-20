Vakıf Başkanı Muharrem Camkıran’a, ve yönetimi Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığını samimi ve içten bir ortam da kabul ettiler. Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Doğan Akdeniz içten karlıma için Vakıf başkanına ve yönetimine teşekkür etti.

Akdeniz, Hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren, eğitim ve hizmet alanında önemli çalışmalar yürüten vakfımıza misafirperverlikleri için şükranlarımızı sunuyor; çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Vakıf başkanı Muharrem Camkıran’da Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Doğan Akdeniz ve heyetine kendilerine yapılan ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)