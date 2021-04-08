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İSTANBUL ENERJİ AŞ ULUSAL KALİTE HAREKETİ’NE KATILDI

İstanbul Enerji AŞ, mükemmelliğin temel kavramlarını benimsemek ve hayata geçirmek amacıyla yürütülen KalDer’in Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı. Akaryakıt, aydınlatma geri kazanım ile enerji alanında faaliyet gösteren, İstanbul Enerji AŞ, KalDer üyeliği ile mükemmellik anlayışını taçlandırmayı hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2021 Perşembe 14:03
İSTANBUL ENERJİ AŞ ULUSAL KALİTE HAREKETİ’NE KATILDI
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İstanbul başta olmak üzere tüm ülke genelinde ve yakın coğrafyalarda yer alan şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi, çevre dostu çözüm önerileri geliştiren İstanbul Enerji AŞ, Türkiye Kalite Derneği’ne (KalDer) üye oldu. İBB’nin enerji alanında faaliyet gösteren iştirak şirketi İstanbul Enerji AŞ, tüm iş süreçlerinde iş mükemmelliği ve kaliteyi esas alan vizyonuyla Ulusal Kalite Hareketi’ne katılmış oldu.

İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve ekibi ile birlikte KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül’ün katılımıyla gerçekleştirilen törende “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imzalandı.

YÜKSEL YALÇIN: “KALİTE ANLAYIŞIMIZI MÜKEMMEL NOKTAYA TAŞIDIĞIMIZIN GÖSTERGESİ”

İmza töreninde konuşan İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, İstanbul Enerji’nin vizyonunu ulusal kalite hareketi ile taçlandırdıklarını kaydederek, “Türkiye’nin ulusal kalite kuruluşlarından, 30 yıllık başarı öyküleriyle kalitede mükemmelliğin ilk kılavuzlarından, Türkiye Kalite Derneği-Kalder ile iyi niyet bildirgemizin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.  

“KalDer ile yapılan işbirliğini önemli bir aşama olarak tanımlıyoruz” diyen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:  

“KalDer üyeliğimiz ve Ulusal Kalite Hareketi’ne katılımımız marka kalite anlayışımızı mükemmel noktaya taşıdığımızın bir göstergesi olacak. Bu katılımımızla EFQM mükemmellik modelini kendi kuruluşumuzda benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğumuzu belirtmiş oluyoruz. KalDer, İstanbul Enerji AŞ’nin EFQM modelini esas alarak özdeğerlendirmeyi sürekli gelişim aracı olarak kullanılmasını destekleyecektir. EFQM Modeli’nin takipçisi olacağız, bu model çerçevesinde sürdürülebilir kalite ve değer yaratma yolculuğunun neresinde olduğumuzu görecek, varsa eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu stratejik paydaş işbirliği ile enerjik ve sürdürülebilir kalite yolculuğunun gelişimini sağlayacağız.”

SABRİ BÜLBÜL : “YEREL YÖNETİMLER ADINA ÖNEMLİ BİR GELİŞME”

KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül de yaptığı konuşmada, İstanbul Enerji AŞ’nin Ulusal Kalite Hareketi’ne katılmasının önemine vurgu yaptı. 

İstanbul Enerji AŞ’nin, EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulama sürecine başlamasının yerel yönetimler adına önemli bir gelişme olduğuna belirten Bülbül, “KalDer’in varlık sebebi Türkiye’deki kurum ve kuruluşların uluslararası arenada rekabet edebilmeleri için kalite altyapılarını desteklemek. Kuruluşların kalite seviyelerini yukarıya çıkararak, ülkemizin evrensel ölçütlerde iyi kuruluşlara sahip olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. EFQM Modeli kurumlar için çok faydalı bir kılavuz” ifadelerini kullandı.

-MÜKEMMELLİK, YOLCULUĞUNUN İLK ADIMLARI BELİRLENİYOR-

Ulusal Kalite Hareketi Programı ile öncelikli olarak kurum ve kuruluşların, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk seviyeleri belirleniyor. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, mükemmellik yolculuğu için bir yol haritası sunularak, mükemmellik yolculuğunun ilk adımları belirleniyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından kurum ve kuruluşların; kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, iyileştirme planları hazırlanıyor. Kuruluşlar; olgunluk seviyesine bağlı olarak 2 ile 5 yıl arasında değişebilen zaman zarfında kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını tamamlayıp Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ne başvurabiliyorlar.

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