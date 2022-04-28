banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.471,61
ALTIN
896,91
DOLAR
14,81
STERLİN
18,64
EURO
15,65
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin Kişi İle Açtı
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin...
İBB'Den Basın Açıklaması Var
Son Dakika
Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı
Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat
Avcılar Belediyesi’nde gerçeği aratmayan tatbikat

İBB'Den Basın Açıklaması Var

Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D. isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafları yayınlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Nisan 2022 Perşembe 08:51
İBB'Den Basın Açıklaması Var
banner171

Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemandır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO ( Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje ‘Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi’ isimli projedir. 1 Mart 2022’de başlayıp 31 Aralık 2022’de sona erecek proje de ‘Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi’ projesidir.

Ayrıca söz konusu kişinin, sınırlı süreli bir projede görevli olmasına rağmen adli sicil kaydı alınmış ve sicil kaydının temiz olduğu da görülmüştür. Adli sicil kaydı ekte sunulmuştur. Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Keza, habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul’da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi, 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde de görev almaktadır.

Terör gibi milli bir meselede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devletimizin tüm kurumları ile bu zamana kadar işbirliği yapmıştır ve doğal olarak yapmaya devam edecektir. Lakin altını çizmek isteriz ki, İBB ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik kumpas benzeri girişimlerin de farkındayız. Burada açıkça kamuoyunu şu önemli bilgilerle aydınlatmak isteriz:

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin emniyet güçlerince ilk araması, 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze gelinerek yapılmıştır. Söz konusu kişinin, ameliyat olacağı için idari izinli olduğu bilgisi emniyet güçlerine verilmiştir.

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişi kendi adıyla 18 Nisan 2022 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yatmış ve 20 Nisan 2022 günü taburcu olmuştur. 7 gün boyunca da kendi ikametgahında istirahat etmiştir.

Aradan geçen 8 günün ardından emniyet güçleri ne hastanede ne de ikametgahında gözaltı gerçekleştirmiş, adeta söz konusu kişinin İBB binasına girmesi için beklemiştir.

27 Nisan 2022 (bugün) saat 10:26’da Sosyal Hizmetler binamıza giren şahsın sadece 5 dakika sonra saat 10:31’de gözaltına alınmasını manidar buluyor ve konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden bayram mesajı
İBB Yerel Belediyelerin İklim Planlamasını Yapıyor
İBB Yerel Belediyelerin İklim Planlamasını Yapıyor
Saraybosna İftarı Boşnak, Hırvat Ve Sırpları Bir Araya Getirdi
Saraybosna İftarı Boşnak, Hırvat Ve Sırpları Bir Araya Getirdi
İmamoğlu: İstanbul, Aynı Zamanda Bir Boşnak Kenti
İmamoğlu: İstanbul, Aynı Zamanda Bir Boşnak Kenti
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya düştü
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya düştü

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169