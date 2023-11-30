Esenyurt'ta Su Baskınlarına Anında Müdahale

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı ve turuncu kod uyarılarını dikkate alan Esenyurt Belediyesi ekipleri erken tedbir alarak ihbarlara anında cevap verdi. Gün boyu yoğun mesai harcayan ekipler, sağanak yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan bodrum katlarında yağmur sularını tahliye etti.

Bodrum katlarındaki evlerde temizlik çalışması da yürüten ekipler, İSKİ’ye destek amacıyla tıkanan rögarları ve kanalları da vidanjörlerle açtı. Yağmur öncesi ilçe genelindeki mazgalların temizlik çalışmalarını tamamladıklarını belirten yetkililer, yoğun yağışlar nedeniyle herhangi bir can kaybının olmadığını, yağmur suyu tahliyelerinin ise devam ettiğini bildirdi.