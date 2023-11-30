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Esenyurt'ta Su Baskınlarına Anında Müdahale

Esenyurt Belediyesi ekipleri, gün boyu devam eden sağanak yağışlarda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba harcadı. Yağış öncesi mazgal temizliklerini yapan ekipler, su baskını yaşanan bodrum katlarda tahliye ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2023 Perşembe 08:59
Esenyurt'ta Su Baskınlarına Anında Müdahale
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı ve turuncu kod uyarılarını dikkate alan Esenyurt Belediyesi ekipleri erken tedbir alarak ihbarlara anında cevap verdi. Gün boyu yoğun mesai harcayan ekipler, sağanak yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan bodrum katlarında yağmur sularını tahliye etti.

Bodrum katlarındaki evlerde temizlik çalışması da yürüten ekipler, İSKİ’ye destek amacıyla tıkanan rögarları ve kanalları da vidanjörlerle açtı. Yağmur öncesi ilçe genelindeki mazgalların temizlik çalışmalarını tamamladıklarını belirten yetkililer, yoğun yağışlar nedeniyle herhangi bir can kaybının olmadığını, yağmur suyu tahliyelerinin ise devam ettiğini bildirdi.

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