banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.841,56
ALTIN
988,43
DOLAR
18,59
STERLİN
21,12
EURO
18,36
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu: Devletimizin Bütün Kurumlarına Ayrıştırmadan, Kutuplaştırmadan, Bir Bütün Olarak Bakıyoruz
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu:...
Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi
Gülden Kaya ve Reşat Ok...
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi...

Eçadem VE Sagem'li Çoçuklar Cumhuriyet Sergisi’nde Buluştu

Sarıyer’de Cumhuriyet kutlamaları erken başladı. Etkinliklerin ilkinde, SAGEM ve EÇADEM öğrencilerinin kendi gözlerinden cumhuriyeti anlattığı resimler Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi’nde sergilendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2022 Salı 17:03
Eçadem VE Sagem'li Çoçuklar Cumhuriyet Sergisi’nde Buluştu
banner171

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün SAGEM ve EÇADEM öğrencilerinin açtığı sergi ile başladı. Çocukların Gözünden Cumhuriyet konulu resim sergisine Sarıyer Belediye Başkanı’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve meclis üyeleri katıldı. Sergideki tüm eserleri inceleyen Başkan Şükrü Genç, çalışmaları yapan öğrencilerden eserler hakkında bilgi alarak onlarla sohbet etti. Siz de çocukların kendi gözlerinden cumhuriyeti anlattığı resimleri görmek istiyorsanız, 24 Ekim 2022 tarihine kadar Vadi İstanbul AVM’yi ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Kariye Otizm Merkezi’nin Temeli Atıldı
Fatih Kariye Otizm Merkezi’nin Temeli Atıldı
Ataşehir’in Artık Gençlik Parlamentosu Var
Ataşehir’in Artık Gençlik Parlamentosu Var
23 Nisan'daki Minik Başaknın Büyük Projesi Hayata Geçirildi
23 Nisan'daki Minik Başaknın Büyük Projesi Hayata Geçirildi
Çocuklar İçin Tüm Belediyelere Örnek Olacak Proje
Çocuklar İçin Tüm Belediyelere Örnek Olacak Proje
Türk Ürolog Cerrah, Dünya Endoüroloji Derneği’nin ‘Ömür Boyu’ Onursal Üyelik Ödülü’nü Aldı!
Türk Ürolog Cerrah, Dünya Endoüroloji Derneği’nin ‘Ömür Boyu’ Onursal Üyelik Ödülü’nü Aldı!

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169