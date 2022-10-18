Eçadem VE Sagem'li Çoçuklar Cumhuriyet Sergisi’nde Buluştu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün SAGEM ve EÇADEM öğrencilerinin açtığı sergi ile başladı. Çocukların Gözünden Cumhuriyet konulu resim sergisine Sarıyer Belediye Başkanı’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve meclis üyeleri katıldı. Sergideki tüm eserleri inceleyen Başkan Şükrü Genç, çalışmaları yapan öğrencilerden eserler hakkında bilgi alarak onlarla sohbet etti. Siz de çocukların kendi gözlerinden cumhuriyeti anlattığı resimleri görmek istiyorsanız, 24 Ekim 2022 tarihine kadar Vadi İstanbul AVM’yi ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

