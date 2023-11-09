Burcu Kurt ile Kuzey Kıbrıs'ta Adım Adım Mülk Satın Alma Rehberi

Kuzey Kıbrıs'ta mülk edinme süreci, rezervasyondan tapu alımına kadar olan adımları ve avukat tutmanın önemini Burcu Kurt açıklıyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler ve yasal işlemler detaylandırılıyor.

Kuzey Kıbrıs'ta Mülk Sahibi Olmanın Anahtarları

Kuzey Kıbrıs, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan bir gayrimenkul cennetidir. Ancak, bu süreçte doğru adımları takip etmek, yatırımınızın güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşır. İşte, gayrimenkul danışmanı Burcu Kurt'un önerileriyle, Kuzey Kıbrıs'ta mülk satın almanın adım adım yol haritası.

1. Mülk Seçimi ve Rezervasyon Yapma

Hayalinizdeki mülkü bulduktan sonra, fiyatın sabitlenmesi ve mülkün piyasadan çekilmesi için rezervasyon ücreti ödemeniz gerekecektir. Bu işlemi kredi kartı, banka havalesi veya nakit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Rezervasyon, genellikle bir ay süreyle geçerlidir ve bu süre zarfında satış sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması için yeterli zamanı sağlar.

2. Avukat Tutma ve Vekalet Verme

Kuzey Kıbrıs'ta mülk satın alırken yerel bir avukatla çalışmak zorunlu olmasa da, bu sürecin sorunsuz ilerlemesi için kritik bir adımdır. Avukatınız, satış sözleşmesi ve tapu işlemleri dahil olmak üzere tüm yasal süreçlerde size rehberlik eder. Ayrıca, sizin adınıza devlet dairelerine başvurular yaparak, mülk satın alma izinlerinin alınmasını sağlar.

3. Satış Sözleşmesinin Hazırlanması ve Ekleri

Avukatınız, projenin teknik şartnamesi, imar planı, ruhsatı ve kat planları gibi önemli belgeleri içeren satış sözleşmesini inceler ve onaylar. Sözleşme üç nüsha olarak imzalanır; bir kopyası inşaat şirketinde, bir kopyası alıcıda ve bir kopyası da tapu dairesinde saklanır.

4. Satın Alma İzni ve Süreci

Mülk satın almak için gerekli olan izin, avukatınız tarafından İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvuru ile sağlanır. Bu izin genellikle iki ay içinde çıkar ve mülkünüzü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yatırımınızı Güvence Altına Alın

Kuzey Kıbrıs'ta mülk satın almak, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak, sürecin her adımını dikkatle takip etmek ve güvenilir bir avukatla çalışmak, yatırımınızın güvenliğini sağlamak için elzemdir. Burcu Kurt gibi deneyimli bir gayrimenkul danışmanının rehberliği, bu süreci kolay ve anlaşılır hale getiriyor.