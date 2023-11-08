Atatürk’ümüzü Özlem, Şükran Ve Minnette Anacağız

#HATIRLAKALBİM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi #hatırlakalbim diyerek, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 85. ölüm yıldönümünde onu bize hatırlatacak, anlatacak etkinlikler ile anıyor. 10 Kasım’da Atamızın en sevdiği yemekler İBB’nin temiz gıdaya, uygun fiyatla erişimin sembolü olan Kent Lokantaları’nda sunulacak. 10-16 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kitapçıları’nın vitrinleri Atatürk kitaplarıyla süslenecek, indirim uygulanacak.
ONUN SEVDİĞİ ŞARKILARI DİNLEYECEĞİZ
Şehir Hatları iskeleleri ve Metro İstanbul istasyonlarında sokak sanatçıları o gün Atatürk’ün en sevdiği şarkıları söyleyerek, bize onu hatırlatacak. İBB Atatürk Müzesi’nde de Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler 10 Kasım saat 09.05'te dinletilecek. İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ ise çok sevilen Atatürk Çiçeği’ni 10-16 Kasım Atatürk Haftası’nda özel fiyatla İstanbullulara sunacak. 9 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Kabataş’tan hareket edecek olan Paşabahçe Vapuru’nda da Nil İpek İstanbullularla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek. Nil İpek’in dinletisine katılmak isteyen İstanbulluların İstanbulSenin uygulaması üzerinden kayıt yapması gerekiyor.
CRR’DE ATA’YA ŞÜKRAN KONSERİ
İBB Kültür Daire Başkanlığı da Cemal Reşit Rey (CRR) ve birçok kültür merkezinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu ücretsiz etkinlikler şöyle;
- Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu: “Her 10 Kasım” Oratoryosu - Ata’ya Şükran Konseri / 8 Kasım Çarşamba 20.00. Detaylar için: https://crrkonsersalonu.
ibb.istanbul/Home/ EventDetails/15786?CRRLang=tr- TR
- CRR: Girişte Solda "Atatürk ve Müzik" - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Gülper Refiğ / 8 Kasım Çarşamba 18.00. Detaylar için: https://crrkonsersalonu.
ibb.istanbul/Home/ EventDetails/15786?CRRLang=tr- TR
- Beyoğlu Sineması: “Veda” filmi gösterimi. 10 Kasım Cuma – 17.00 ve 20.00 seansları.
- Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi: Ata’yı Anma Konseri – Aykut Yılmaz / 10 Kasım Cuma 20.00
- Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi: Ata’yı Anma Konseri – Şef Fuat Özdener ve Orkestrası / 10 Kasım Cuma 20.00
- İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: Ata’yı Anma Konseri – Tarkan Öngen / 10 Kasım Cuma 20.00
- Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi: Ata’yı Anma Konseri – Remzi Uzgidim ile Atatürk’ün Sevdiği Türküler / 10 Kasım Cuma 20.00