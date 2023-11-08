Atatürk’ümüzü Özlem, Şükran Ve Minnette Anacağız

#HATIRLAKALBİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi #hatırlakalbim diyerek, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 85. ölüm yıldönümünde onu bize hatırlatacak, anlatacak etkinlikler ile anıyor. 10 Kasım’da Atamızın en sevdiği yemekler İBB’nin temiz gıdaya, uygun fiyatla erişimin sembolü olan Kent Lokantaları’nda sunulacak. 10-16 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kitapçıları’nın vitrinleri Atatürk kitaplarıyla süslenecek, indirim uygulanacak.

ONUN SEVDİĞİ ŞARKILARI DİNLEYECEĞİZ

Şehir Hatları iskeleleri ve Metro İstanbul istasyonlarında sokak sanatçıları o gün Atatürk’ün en sevdiği şarkıları söyleyerek, bize onu hatırlatacak. İBB Atatürk Müzesi’nde de Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler 10 Kasım saat 09.05'te dinletilecek. İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ ise çok sevilen Atatürk Çiçeği’ni 10-16 Kasım Atatürk Haftası’nda özel fiyatla İstanbullulara sunacak. 9 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Kabataş’tan hareket edecek olan Paşabahçe Vapuru’nda da Nil İpek İstanbullularla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek. Nil İpek’in dinletisine katılmak isteyen İstanbulluların İstanbulSenin uygulaması üzerinden kayıt yapması gerekiyor.

CRR’DE ATA’YA ŞÜKRAN KONSERİ

İBB Kültür Daire Başkanlığı da Cemal Reşit Rey (CRR) ve birçok kültür merkezinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu ücretsiz etkinlikler şöyle;