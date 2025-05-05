Özellikle 18 Mart 2025’de İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ve akabinde İBB’ye kayyım atayıp bir taş ile 2 kuş vurmak için girişilen operasyon ile hem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığını engellemek hem de İstanbul’un rantını yönetmek için Ak Partili seçmenlerin bile Kayyım atamak ve İmamoğlu’nu cezaevine atamayacağına inandıklarını tutuklamadan 3 gün önce sokak röportajımızda bize ifade ediyorlardı.

Kim ne derse desin Ak Parti yöneticileri terörsüz bir Türkiye’nin konuşulduğu bir ortamda sadece yoksuzluk var diye İBB Başkanı İmamoğlu ve 100 İBB yöneticisini tutuklanması için bir işe onay vermez.

Bilindiği üzere Erdoğan İBB başkanı iken AKBİL yolsuzluğu davası açıldı ama tutuklanma olmadan dava görülmüştü. Yani tutuklama hukukumuz da en son başvurulması gereken bir yöntemdir.

Hükümette zaten başka bir parti olan Ak Parti var. İmamoğlu’nun 6 yıllık İBB sürecinde Yüzlerce müfettiş tarafından denetlenmesi yapıldı. Sayıştay incelemesi var ciddi bir sorun yok gibi görünüyorken ne olduysa oldu birileri düğmeye bastı…

Bazen Ak Parti böyle bir hata yapmaz diye düşünmek istiyorum. Ama tutuklanma başlayalı nerede ise 2 ay olacak Delilleri toplamış olmanız gerekir. İmamoğlu ve İBB çalışanları kaçmayacaklarına göre neden serbest bırakıp yargılanmayı tutuksuz yapmıyorsunuz ? Kim ne derse desin Terörsüz bir Türkiye’nin konuşulduğu bir ortamda İmamoğlu’nun ve mesai arkadaşları’nın sadece yolsuzluk için tutuklanacağını düşünmek çok inandırıcı gelmiyor bana…

İstanbul Üniversite öğrencilerinin İBB. nin Saraçhane yerleşkesi önünde yapılan protesto eylemine destek vermek için Polis bariyerlerini geçip halk ile birleşmeleri ile bu üniversite eylemleri ülke genelinde ki üniversitelere yayılınca hükümet Kayyım için geri adım attı inancı toplumda egemen.

HİÇBİR KAMU KURUMU HZ. ÖMER’İN ADALETİ İLE YÖNETİLMİYOR…

Ben yazılarımda İmamoğlu ve arkadaşları bir an önce serbest bırakılıp yargılamanın tutuksuz yapılmasını talep ettikçe Ak Partili bir çok dostum sanki ben yargılama yapılmasın demişim gibi nerede ise bana hain demedikleri kaldı.

Diyelim ki yargılama sonucu İmamoğlu ve arkadaşları suçsuz bulundu.

Bütün Tv. Gazetelerde ve sosyal medya’ da aylardır Hırsız Ekrem diye bas bas bağıranlar ve yayın yapanların iftiraları için gerekli merciler masumiyet karinesi gereği yapılanın yanlış olduğunu açıklayıp resmi bir açıklama yaptılar mı ? Hayır…

Aksine adeta bu tür konuşmalar ve paylaşımların artması için teşvik olduğunu biliyorum.

Mesela İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ile hiç bir alakası olmayan sanki lüks araçlar onunmuş gibi günlerdir artık haber verme özelliklerini kaybeden adı gazete ve televizyon olan bir çok aygıt ne yazık ki tetikçi medya yargıyı baskı altına almaya çalışıyor.

KEÇİYİ UÇURUM’DA DÜŞÜREN BİR TUTAM OTTUR, BAKALIM DAHA CUMHURBAŞKANLIĞI YOLUNDA KAÇ CHP’Lİ TELEF OLACAK…

Daha önce gelen hiç bir cumhurbaşkanının bunun gibi ve benzeri rakiplerine söylediklerini hatırlamıyorum.

Malum CHP Genelde ana muhalefet son yerel seçimde ise birinci parti olan CHP hakkında Erdoğan ve Bakanlar başta olmak üzere Cumhur ittifakı üyelerinin sert siyasi dillerinin çirkin tezahürlerini sokak röportajlarımızda her gün görüyoruz.

Bakın 2008’den bu yana İstanbul başta olmak üzere ülkemizin bir çok şehrinde halk’ a mikrofon uzatarak sokak röportajı yapan birisi olarak defalarca üst düzey siyasilerin sert dilinin sokağa çok kötü yansıdığını ifade ettiğim sokak röportajlarımız çok.

Ey siyasiler lütfen, lütfen, lütfen üç beş oy fazla almak için rakibinizi belden aşağı sözler söyleyerek siyaseti zehirlemeyin…

Siz korunaklı saraylarınızdasınız ama bizim gibi her gün hiç bir koruması olmayan ve halkın içinde gazetecilik yapma telaşında olan bizleri de düşünün öyle konuşun…

Bir Cumhurbaşkanı, Keçiyi uçurumda uçuran bir tutam ottur, diyerek rakibine aba altında sopa gösterir mi hiç ?,Ayrıca sözünün devamında bakalım daha kaç CHP’li bu yolda telef olacak denir mi ?

TELEF…Bu söz artık hayvanlar için bile kullanılmıyorken sadece siyasi bir hakkını kullanmak isteyen rakibi için kullanmak bana insani ve İslami gibi gelmiyor.

Diğer bir konu da Dünya’nın en büyük şehri olan İstanbul’un Belediye başkanını ve yüzlerce İBB çalışanını şafak operasyonu ile gözaltına alıp tutuklayacaksınız.

Hemen akabinde bütün miting eylem ve gösterilerini yasakladım diyeceksin CHP’de buyrun mu diyecekti ?

Haklı olarak CHP genel başkanı Özgür Özel’de halkı demokratik bir tepki eylemine davet etti.

Yedi gün boyunca Saraçhane’de eylemler yapıldı. Oysa İstanbul valiliği o yasak bu yasak diyeceği yerde gerekli güvenlik önlemlerini alıp buyrun barışçıl eylemlerinizi yapın demesi gerekirken yasak listesi yayınlamanın kimseye faydası yok…

Hakeza CHP heyeti 23 Nisan’da Anıtkabire gideceğiz diyor yolları kapatıp polisi partililer ile karşı karşıya getirmenin kimseye faydası yok…

Özetle hangi parti olursa olsun siyasiler konuştukları dile çok dikkat etmeleri gerekir…

Çünkü pisikopatlar o sert dili kullananlara ulaşamaz ama sokakta insanlarda bu sert dile katılıp rakip parti seçmenine şiddet uygulamaya kalksa bunun sonu olur mu?

Biz sokakta gazetecilik yaparken can güvenliği yaşamadan işimizi yapmak istiyoruz.

Sözlerimi bugüne kadar nice partiler geldi geçti ama halkımız hep aynı yerde biraz daha saltanat sürmek için dilinize dikkat edin. Özgür Özel’e yapılan saldırıda da bu dilin payı yoktur denemez.

Hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ALLAH’ tan rahmet dilerim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner