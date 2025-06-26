Zeytinburnu’ndaki 18. Aile Sağlığı Merkezi Gökalp Mahallesi’nde açıldı. Gökalp Mahallesi 44/1 Sokak No: 17 adresinde açılan sağlık merkezinde 5 doktor hizmet verecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Vali Yardımcısı, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri, Muhtarlar, Kaymakam, AK Parti İlçe Başkanı da katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

BAŞKAN ÖMER ARISOY: BÜTÜN GAYRETİMİZ HEMŞEHRİLERİMİZİN DAHA RAHAT SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEBİLMESİ İÇİN

Açılış konuşmalarını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “ Zeytinburnu’muza yeni bir Aile Sağlığı Merkezi’nin kazandırılacağı vesilesi ile bir aradayız. Bu sebeple Sağlık Bakanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Görev dönemimizin başından itibaren her mahallemize bir aile sağlığı merkezi ekliyoruz. Maltepe ASM ile başlamıştık. Telsiz Semt Konağı’na eklediğimiz bir ASM’miz var.

Geçtiğimiz günlerde açtığımız Spor Merkezi ki buraya çok yakın önümüzdeki günlerde orası da hizmete girecek. Maltepe Mahallesi’nde yine başka bir ASM için çalışıyoruz. Sümer Mahallesi’nde de bir alanı tahsis ettik. Velhasıl bütün gayretimiz çabamız Zeytinburnu’nda hemşehrilerimiz daha rahat sağlık hizmetlerine erişebilsin. Biz de elimizden geldiği kadar Sağlık Bakanlığımıza Valiliğimize destek olmaya çalışıyoruz. Tekrar Gökalp Aile Sağlığı Merkezi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize Zeytinburnu’muza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ABDULLAH EMRE GÜNER: ZEYTİNBURNU’NA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ YAPILACAK

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Zeytinburnu için yeni bir müjde verdi. Güner “Gökalp Mahallemiz ile birlikte İstanbul’umuzun 1095’inci ASM’ni açıyoruz. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla başlayan sağlıkta dönüşüm projesiyle beraber hastanelerimiz güzelleşti, odalarımız artık tek kişilik. En önemli görevimiz aslında sağlığı korumak. ASM’mizle beraber hastaların hastaneye gitmeden tarama, teşhis ve tedavi hizmetlerini burada alabilecekler.

Zeytinburnu Eğitim ve Araştırma Hastanemizin projesi tamamlandı, ihalemiz yapılmak üzere inşallah sadece buraya değil çevre ilçelere de hizmet edecek. Zeytinburnu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından Ağız Diş Sağlığı Hastanesi’ni de biz kendimize görev bildik. İnşallah onu da yapacağız” şeklinde konuştu.

VALİ DAVUT GÜL: HER GEÇEN GÜN HEKİMLERİMİZE DÜŞEN HASTA SAYISI AZALIYOR

Vali Davut Gül “ASM yapmak için belediyemizin yeni yer üretmesini beklemeden bir bina satın alarak yeni bir sayfa açtık. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi olabildiğince bizlere arsa üretti. Ama 50 yıllık 100 yıllık binaların arasında yeni arsa üretmek çok zor. Hekim sayısına bağlı düşen hasta sayısını bakanlığımız her geçen gün biraz daha azaltıyor.

Dolayısıyla da yeni ASM ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bugün burada da yeni satın aldığımız yerde sizlerle birlikte bu heyecanı yaşamak ve yerinde görmek için geldik. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)