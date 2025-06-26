Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nin 16 hafta boyunca süren ve 120 çocuğun katılım gösterdiği ZeyÇo Okul Öncesi Eğitimleri düzenlenen bir mezuniyet töreniyle sona erdi. ZeyÇo Okula Hazırlık Grubu’ndan eğitim gören 31 çocuğun mezuniyet belgelerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy takdim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner



Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nin bahçesinde gerçekleşen mezuniyet töreni, öğrencilerden Aksa Doğan’ın İstiklal Marşı’nı okumasıyla başladı. Ardından minik öğrenciler “Günaydın Çocuklar”, “Anadolu Ateşi”, “Hayat Sevince Güzel” ve “Çayır Çimen Geze Geze” şarkılarıyla gerçekleştirdikleri dans gösterileriyle büyük beğeni topladı.

“MİNİKLERİMİZ AKDEM SAYESİNDE OKULA DAHA DA HAZIR”

Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün çok güzel bir vesileyle Zeytinburnu’muzun iyilik merkezi AKDEM’mimizin arka bahçesindeyiz. Yıl boyunca haftada iki gün tamamlayıcı eğitim alan 30 yavrumuzu bugün mezun ediyoruz. Okullarına, ilkokullarına uğurluyoruz. Bu yıl 3-4 ve 5-6 yaş grubunda 120 çocuğumuza dokunmuşuz. Yavrularını bize emanet eden anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Allah bütün çocuklarımızın geleceğini, bahtını açık etsin.” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreni, çocukların “Çocuklar Yaşasın” temasıyla gökyüzüne balonlar bırakmasıyla sona erdi.

ZeyÇO OKUL ÖNCESİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA

AKDEM’in 3-4 yaş Oyun Grubu ve 5-6 yaş Okula Hazırlık Grubu eğitim programları, haftada iki gün ve 32 oturumdan oluşuyor. Program kapsamında çocukların bilişsel, sosyal, psikomotor ve dil gelişimleri desteklenirken, sınıf bilinci ve iş birliği gibi değerler de pekiştiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)