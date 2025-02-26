Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarını hijyen ve gramaj konusunda incelemeye aldı. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerle ilgili fırıncılar uyarıldı ve işyeri ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Yapılan denetimlerde halkın sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketmesinin yanı sıra fırınların üretim ve satış aşamalarında hijyen kurallarına uygunluğunu incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)