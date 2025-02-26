Kardeş Kal Türkiye Platformu’nun öncülüğünde ve Yara Sar Derneği’nin koordinasyonunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için hazırlanan, sanatçı Ümit Muhammet Öner'in Bestekarı ve söz yazarı olduğu “Ölene Dek Arkandayız Erdoğan” marşının tanıtım programı, bugün Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in kurucusu olduğu Kardeş Kal Türkiye Platformunun öncülüğünde hayata geçen projede, 81 ilden 81 gönüllü, birlik ve beraberlik ruhuyla bir araya gelerek marşı seslendirdi. Programda, AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi, gazeteci- yazar ve iş insanı Hekimoğlu Süleyman Özcan ile birlikte, Hatay İl Temsilcisi Mehmet Burak Akyürek ve Yara Sar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sıddık Erikli'de yer aldı. Davasına gönül vermiş bir isim olan Özcan, Erikli ve Akyürek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda “81 İl Tek Ses” projesine destek verdiler.

Bu özel marş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan bağlılığı, vefa ve kardeşlik duygularını yansıtırken, programa katılanlar büyük bir heyecan ve gurur içinde şarkıya eşlik etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllüler, adanmışlık ruhuyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgi ve desteklerini güçlü bir şekilde dile getirdiler.

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini simgeleyen bu özel marş, ilerleyen günlerde daha geniş kitlelere ulaşarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmaya devam edecek.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)