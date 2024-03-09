MT Global Ankara'da 300 Kişilik Dev Seminerde Finansal Bilinci Artırdı!



Finansal okuryazarlığın öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde, MT Global Eğitim ve Danışmanlık, Ankara'da 300'e yakın yatırımcının katılımıyla 2024 Geleneksel Yatırımcı Buluşması'nı gerçekleştirdi. New Park Hotel'de düzenlenen etkinlikte, finansal bilgi ve deneyimler paylaşılarak, yatırımcıların mevcut ekonomik koşullarda doğru adımlar atabilmeleri için rehberlik edildi.

MT Global Eğitim ve Danışmanlık’ın CEO’su Ekonomist ve Yazar Metehan Mercimek'in de konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, risk yönetimi, borsa stratejileri, faiz oranları ve ekonomik beklentiler gibi konularda sunumlar yapıldı. MT Global Eğitim ve Danışmanlık'ın son altı yılda yatırımcılarına sağladığı kazanımlar da şeffaflık çerçevesinde katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğin öne çıkan anlarından biri, Ekonomist Metehan Mercimek'in finansal teknolojiler ve sürdürülebilir yatırım stratejileri üzerine kurulu yeni uygulamasının lansmanı oldu. Mercimek, "Global finans ekosistemini dönüştürerek, herkes için ulaşılabilir ve şeffaf bir gelecek inşa etmek" vizyonuyla yola çıktıklarını belirtti.

Finansal eğitim hizmetleri, finansal planlama, piyasa analizi ve raporlama, yatırımcı mentroluğu ve eğitim seminerleri gibi alanlarda faaliyet gösteren MT Global Eğitim ve Danışmanlık, yatırımcıların yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Kokteyl sırasında gerçekleşen samimi sohbetler de etkinliğin neşeli atmosferini pekiştirdi.

MT Global Eğitim ve Danışmanlık'ın yatırımcı buluşmaları, finans ve yatırım alanında bilgi alışverişinin yanı sıra, sektör profesyonelleri arasında önemli bağlantılar kurulmasına da olanak sağlıyor. Ankara'daki bu etkinlik de bu açıdan büyük önem taşıyor.