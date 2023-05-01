Rami Spor Sahası’na Muhteşem Açılış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in Asırlık Çınar Rami Spor’a kazandırdığı FİFA standartlarındaki futbol sahasının açılışını yaptı.

FIFA Standardı Kalite Belgesi’ne sahip Rami Spor Sahası, açılışa özel düzenlenen, Bakan Süleyman Soylu ve Başkan Deniz Köken’in de forma giydiği, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ümit Karan, Sead Sabotic, İbrahim Rızvanoğlu, Rüstem İsmailoğlu, Mehmet Emin Özkaya, Bülent Şimşek, Okan Koç, Bülent Akın, Ali Tandoğan ile Münir Dinler gibi bir dönemin yıldız oyuncularının da aralarında bulunduğu muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu.

“BİZ BURALARDA BÜYÜDÜK”



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılış öncesi Eyüpsultanlılara hitaben bir konuşma yaparak: “Kıymetli Eyüpsultanlılara, evladı olmaktan gurur duyduğum, okumaktan gurur duyduğum, bu sahalarında top oynamaktan gurur duyduğum kıymetli Ramili hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. İyi ki varsınız. Biz buralarda büyüdük. Eski Rami Ortaokulu’nda okurken biz arkadaşlarımızla birlikte buralarda çok oyunlar oynadık.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ DENİZ KÖKEN’E VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE ŞÜKRANLARIMIZI İFADE EDİYORUZ”

Rami sahası herkese hayırlı, uğurlu olsun. Öncelikle açılış müsabakasına katılan bütün sporcularımıza, Türkiye’de yeşil sahalarda ter dökmüş, emek vermiş bütün sporcularımıza ve hakemlerimize, antrenörlerimize, futbol sahasının vazgeçilmez unsuru olan seyircilerimize, maçı sunan kıymetli kardeşime, herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sahada kardeşlik, centilmenlik sergilenecektir. Sporun o her birimize vermiş olduğu üstün özellikleri burada top oynayan gençlerimiz bu sahada yansıtacaktır. Buna inancım tamdır. Bu vesile ile öncelikle Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e, bu sahanın yapımında emeği geçen herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kütüphanemiz Rami’ye çok yakıştı, sahamızda Rami’ye çok yakıştı. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN: “GELDİĞİMİZDEN BUGÜNE 87 PROJEYE İMZA ATMIŞIZ”

Başkan Deniz Köken ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “4 yıl önce söz verdik ve yaptık. Yeni bir Rami oluşuyor. Rami’den ev almayanlar pişman olacaklar. O yüzden herkesi yavaş yavaş Ramili yapıyoruz. Geldiğimizden bu güne 87 projeye imza atmışız. Biz bunları niye yapıyoruz. Biz baştan ‘çocuğundan yaşlısına herkese dokunabilecek projelerle geleceğiz’ dedik. Bunun için çalışıyoruz. Biz ne diyorsak yapıyoruz, yaptıklarımızı da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Binaların güçlendirilmesi, kentsel dönüşümle yenilenmesine 2019’da başladık ve devam ediyoruz.”

Bu arada Rami Spor Kulübü Başkanı Tayfun Akdağ, Bakan Soylu’ya Rami Spor forması, Başkan Deniz Köken’e de plaket takdim etti.

Ardından Bakan Soylu ve Başkan Deniz Köken stadın açılışını çocuklarla birlikte kurdele keserek gerçekleştirdiler.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'NUN KAFA GOLÜ ALKIŞ ALDI

Kurdele kesiminden sonra oynanan karşılaşmada Bakan Soylu’nun attığı kafa golü uzun süre alkışlandı. Bu arada karşılaşmayı Bakan Süleyman Soylu'nun ve Başkan Deniz Köken’in formasını giyerek ve birer gol attıkları Rami Spor 4-2”lik skorla kazandı.

Ertem Şener'in canlı olarak anlattığı, Ahmet Çakar’ın hakem olduğu, siyaset ve spor dünyasının önemli isimlerini buluşturan karşılaşmada takımların teknik direktörlüğünü Bülent Uygun ve Yılmaz Vural yaptı.