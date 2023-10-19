banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.947,00
ALTIN
1.755,62
DOLAR
28,00
STERLİN
34,05
EURO
29,67
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda...
Cumhuriyetin 100’üncü Yılı 2.023 Kişiyle Koşulacak
Son Dakika
Cumhuriyetin 100’üncü Yılı 2.023 Kişiyle...
İBB Bir Kez Daha İstanbul’a İhaneti Önledi, İyi Ki İmamoğlu var
Son Dakika
İBB Bir Kez Daha İstanbul’a...

İBB Bir Kez Daha İstanbul’a İhaneti Önledi, İyi Ki İmamoğlu var

Eyüp Kemerköy Kurtuldu, Mahkeme İBB’Yi Haklı Buldu,Yeşil Alana Yapılmak İstenen Konut Projesi İptal Edildi… İşte merkezi hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ayrı partilerde olmasının faydası bu değerli arazi parçasının beton' a teslim edilmesini önledi. Eğer İBB yönetimi de Ak partili bir belediye başkanında olsaydı bu itirazı yapmayacaktı ve Erdoğan'ın Ekim 2017'de İstanbul'a ihanet ettik ve bende bundan sorumluyum sözü bir daha gerçekleşecekti. Bu da demek oluyor ki gözünü rant bürüyen AKP bürokrasisi ihanet etmekten bir adım geri durmuyor. İstanbul ile alakalı ihaneti kurulduğumuz 6 Şubat 2008'den bu yana her platformda gündeme getirmeye devam ediyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2023 Perşembe 11:28
İBB Bir Kez Daha İstanbul’a İhaneti Önledi, İyi Ki İmamoğlu var
banner171

Eyüpsultan Kemerköy'deki 26 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alanı yapılaşmaya açan planla ilgili İBB’nin açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeşil alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti. Bu emsal karar ile bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İstanbul Eyüpsultan'daki en önemli yeşil alanlardan biri olan, Demirören Holding'in kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası'na devredilen ve Emlak GYO tarafından konut projesi yapılarak yapılaşmaya açılmak istenen Eyüpsultan Kemerköy'deki proje alanıyla ile ilgili İBB’nin açtığı davada karar açıklandı.

MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU

İstanbul 6. İdare mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bu plan değişikliği ile arazinin rezerv yapı alanı yapılması kararını iptal etti.

Mahkeme kararında “Bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilebilmesi için kentsel dönüşüm açısından 6306 sayılı kanunda belirtilen niteliğe sahip olması gerektiği, alanın rezerv alan olarak ayrılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığı, dava konusu alanda yapılaşma ile yeraltına sızan su miktarında ve yeraltı suyu seviyesinde azalmalar görülebileceği, suların yeraltına sızmamasının hidrolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği, alanın bir kısmının taşkın riski alanı içerisinde kaldığı, rezerv yapı alanı ilan edilmesinin taşkın ve benzeri afetler için katkı sağlayacağı” hususlarına dikkat çekildi.

EMSAL KARAR

Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde edildi, hem de İstanbulları afet riski ile karşı karşıya bırakan düzenlemenin önüne geçilmiş oldu.

NELER YAŞANDI ?

29 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından söz konusu arazi “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildi. 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açıldı.

Yeşil alandaki lüks konut projesine tepki gösteren İstanbullular, rant kararına ilişkin eylem yapıp konuyu yargıya taşıdı.29 Mayıs 2023 tarihinde ÇŞİDB tarafından yapılan plan değişikliği ile alan yine rezerv yapı alanı olarak tanımlandı.

Böylelikle bölgede plan yapma yetkisi İBB'den Bakanlığa aktarılmak istemdi. İBB de 29 Mayıs 2023 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açtı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Kanal İstanbul 'a Saplanacak Olan Bir Hançerdir
İmamoğlu: Kanal İstanbul 'a Saplanacak Olan Bir Hançerdir
Rams City Haliç Nerede ? Halkı Kandırmak Suçtur (VİDEOLU)
Rams City Haliç Nerede ? Halkı Kandırmak Suçtur (VİDEOLU)
Rami Spor Sahası’na Muhteşem Açılış
Rami Spor Sahası’na Muhteşem Açılış
Çırçır'da Ek Hizmet Binasının Temeli Atıldı
Çırçır'da Ek Hizmet Binasının Temeli Atıldı
Eyüpsultan’da 23 Nisan Coşkusu
Eyüpsultan’da 23 Nisan Coşkusu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169