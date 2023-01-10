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Genç Akademi'de Ücretsiz Eğitimle KPSS'yi Kazanıp Atandılar

Eyüpsultan’da öğrenim gören veya Eyüpsultan’da ikamet eden liseden mezun olmuş ve üniversiteye giden öğrenciler için geliştirilmiş özel bir birim olan Genç Akademi öğrencileri başarıya taşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 09:41
Genç Akademi'de Ücretsiz Eğitimle KPSS'yi Kazanıp Atandılar
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Genç Akademi gençlerin akademik, sanatsal ve kariyere yönelik desteklerle üretkenliğindeki standartları yükseltmeyi hedefliyor. Genç Akademi’de gençler hem uzmanlaşacakları alanlarda eğitim alma imkanı buluyor hem de uzmanlaşacakları alanların dışında yeni bilgiler kazanıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Genç Akademi’de KPSS, DGS ve ALES eğitimleri tamamen ücretsiz olarak 18 – 25 yaş arası ortaöğretim, ön lisans ile lisans öğrencilerine yönelik olarak gerçekleşiyor.

KPSS kursunda genel kültür, yetenek, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri veriliyor.

KPSS’DE BAŞARIYI YAKALADILAR

Yüz yüze olarak verilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursunda eğitim alan ve burada aldıkları eğitimin ardından sınavı kazanan öğrenciler bu başarılarından dolayı çok mutlu...

İslambey’de bulunan Genç Akademi merkezindeki KPSS kursunda aldıkları eğitimle başarıya imza atan öğrenciler duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN EĞİTİM ALIYORSUN"

Şevval Hande Karataş, "83 puan aldım ve Okmeydanı Ağız ve Diş Hastanesi’ne atandım. Çok mutluyum. Burada bizim eğitimimiz için emek sarf eden öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Buraya bütün gençlerin gelmesini tavsiye ederim. Sadece başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurudan sonra herhangi bir ücret ödemeden eğitim alıyorsun. Gençliğe bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Deniz Köken beye de teşekkür ediyorum" dedi.

ŞİŞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE ATANDI

Fatma Aslan ise, "Genç Akademi’de KPSS kursuna katıldım. Sınavdan 89 puan aldım, önlisanstan Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandım. Hocalarımız burada bize her zaman çok yardımcı oldular. Başkanımız Deniz Köken’e ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"KPSS DIŞINDA LİDERLİK EĞİTİMİ DE ALDIM"

Merve Sönmez, "Genç Akademi’de KPSS kursunda öğrenciydim. Aynı zamanda Liderlik Eğitimi, İşaret Dili gibi sertifika kurslarına da katıldım. KPSS’den 85 puan aldım. İkinci atamayı bekliyorum. Bu kursları bize ücretsiz olarak sunduğu için Belediye Başkanımız Deniz Köken’e teşekkür ediyorum" dedi.

"HOCALARIMIZ BİZİMLE BİREBİR İLGİLENDİ"

Gıda Mühendisi Betül Sarıkaya, "Genç Akademi’de KPSS kursuna katıldım. Geçen sene KPSS lisans sınavına girdim. Sınavda 82 puan aldım ve atanmayı bekliyorum. Burada eğitimler çok güzel. Hocalarımız bizimle çok ilgiliydiler, birebir ilgilendiler. Eksik kaldığımız bir nokta olduğunda hemen bu eksiği kapatmaya çalışıyorlardı. Hafta içi eğitim gördük, hafta sonu denemelere katıldık. Hocalarımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Deniz Köken beye de bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BEN GENÇLERİN BAŞKANIYIM SÖZÜNÜ KANITLADI"

Esra Arıkan ise, "Genç Akademi’de geçen sene eğitimlere başladım ve çok güzel eğitimler aldık. Burada sadece ders almadık, ders dışında il dışı geziler, piknikler gibi bir çok etkinliklerimiz oldu. Deniz Köken Başkanımızın katkılarıyla çok güzel bir ortam oluştu. Bize vermiş olduğu destekten dolayı, her zaman yanımızda olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bize hep ‘Ben gençlerin Başkanıyım’ diyor. Bunu kanıtlamış oldu böylelikle. Şu anda atamaları bekliyorum. 83,4 puan aldım. 1 milyona yakın kişinin girdiği KPSS sınavında Türkiye’de güzel bir sıralama yaptım, 16 bine girdim" dedi.

“GENÇLERE, GENÇ AKADEMİ’YE DESTEKLERİ İÇİN BELEDİYE BAŞKANIMIZ DENİZ KÖKEN’E ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Erva Karaçivi ise, “"enç Akademi’de KPSS öğrencisiydim. Sınavda iyi bir puan aldım, atanmayı bekliyorum. Genç Akademi’de aynı zamanda LGS ve ALES kursları da mevcut. Kendimizi geliştirmemiz, CV’mize katkıda bulunmamız için kişisel gelişim sertifikaları ve çeşitli kurslar mevcut. Genç arkadaşlarım buraya ücretsiz kurslara gelerek eğitim hayatlarına bir çok şey katabilirler. Öncelikle hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Üzerimizde emekleri, destekleri çok büyük. Gençlerimize, Genç Akademi’ye destekleri için Belediye Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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