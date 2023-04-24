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Eyüpsultan’da 23 Nisan Coşkusu

Eyüpsultan’da 23 Nisan coşkusu Eyüpsultan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için birbirinden coşkulu bir dizi etkinlik düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Nisan 2023 Pazartesi 10:18
Eyüpsultan’da 23 Nisan Coşkusu
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Eyüpsultan’da 23 Nisan coşkusu

Eyüpsultan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için birbirinden coşkulu bir dizi etkinlik düzenledi.

Çocuklar, düzenlenen etkinliklerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu yaşadılar, doyasıya eğlendiler.

Etkinlikler Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Osmanlı Park’ta başladı.

Burada düzenlenen Çocuk Şenliği’nde sanat atölyeleri kuruldu, şişme oyun gruplarından oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanları ve sanat atölyelerinde gönüllerince eğlendiler, eğitici aktivitelere katıldılar. Başkan Deniz Köken de bu aktivitelere katılarak çocukların sevinci paylaştı.

Ayrıca yine Osmanlı Park’ta çocuklar için çeşitli sahne gösterileri düzenlendi, patlamış mısır, pamuk şeker, macun, şerbet gibi çeşitli ikramlar yapıldı.

RAMİ’DE KONSER

Rami Bir Nefes Parkı'nda 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Rami Gönüllüler Korosu bir konser verdi.

HER GÜNÜMÜZ BAYRAM TADINDA OLSUN”

Başkan Deniz Köken, 23 Nisan etkinliklerine katılanlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu gün çok önemli bir gün. Ulu önder Atatürk dünyada tek çocuk bayramını bize armağan etmiş. Sevgili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ramazan Bayramının son günü. Her günümüz bayram tadında olsun inşallah. Nice güzel günlerde, nice 23 Nisan’larda birlikte olmayı temenni ediyorum. Bu günler paylaşıldıkça güzelleşir. 29 gün çok güzel bir Ramazan geçirdik burada. Sevincimiz 23 Nisan ile pekişti. Her iki bayramımız da hepimize kutlu olsun. ”

GÖKTÜRK’TE VE ALİBEYKÖY’DE FENER ALAYLARI DÜZENLENDİ

Akşam saat 20.30’da ise Göktürk’te fener alayı düzenlendi. İstanbul Caddesi’nde bulunan Göktürk Kültür Merkezi önünde başlayan fener alayında vatandaşlar ellerinde taşıdıkları dev Atatürk posteri, Türk bayrağı ve meşalelerle, bando eşliğinde yürüdüler. Fener alayının yürüyüşü Göktürk Caddesi’nde bulunan Atatürk büstü önüne kadar sürdü. Atatürk büstü önüne gelindiğinde ise burada bando konser verdi.

ALİBEYKÖY’DE BANDO YÜRÜYÜŞÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında son olarak akşam saat 21.30’da ise Alibeyköy’de bando ve Mehter takımı eşliğinde Fener Alayı düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen Fener Alayı’nda vatandaşlar burada da ellerinde dev Atatürk posteri, dev Türk bayrağı ve meşalelerle Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden Osmanlı Park’a yürüdüler. Osmanlı Park’a gelindiğinde ise Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi Armoni Grubu bir konser verdi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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