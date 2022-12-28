Eyüpsultan'da 50 Yeni Park

2022 YILINDA 10 YENİ PARK HİZMETE AÇILDI

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, 2022 yılı içerisinde 10 yeni parkı hizmete alırken, 16 parkın bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

37 BİN 700 ADET AĞAÇ VE ÇALI DİKİMİ YAPILDI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol kenarlarında yapılan ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları ile Eyüpsultan’da her mevsim bir renk cümbüşü yaşattı. 2022 yılı içinde 37 bin 700 adet ağaç ve çalı dikimi, 2 milyon 947 bin 355 metrekare mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki dikim yapıldı.

18 YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULDU

Parklarda oturma ve oyun grupları, basketbol ve halı saha, yürüyüş parkurları ve spor aletlerinin de bulunduğu birçok çalışma gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, yıl içerisinde 18 yeşil alan oluşturdu.

EYÜPSULTAN’DA GÜVENLİ PARKLAR

Çalışmalarda vatandaşlara daha kaliteli daha huzurlu yaşam alanları oluşturulurken, güvenlik de gözardı edilmiyor. Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 4 parka daha güvenlik kamerası takılarak güvenli park sayısı 14'e çıkarıldı.