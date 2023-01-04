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Eyüpsultan Belediyesi'nden Çölyaklı hastalara Glutensiz Gıda Desteği

Gıda desteğinden, nakdi desteğe kadar vatandaş ve esnafın yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, çölyak hastalarını da unutmuyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu kapsamda özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 16:15
Eyüpsultan Belediyesi'nden Çölyaklı hastalara Glutensiz Gıda Desteği
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121 ÇÖLYAK HASTASINA YİYECEK PAKETİ VERİLİYOR

Bu amaçla ilçede bulunan 121 çölyak hastası için, içinde ekmek, makarna, un, kurabiye, çikolata, karışık kuruyemiş, kahvaltılık, bakliyat, sıvı yağ, çorba gibi gluten içermeyen 19 kalemde oluşan yiyecek paketleri dağıtılıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

BU YARDIMLAR BİZLERİ MADDİ OLARAK RAHATLATIYOR

12 yaşında çölyak hastası kızı bulunan Tuğba Taşçı, verilen desteğin maddi olarak kendilerini çok rahatlattığını belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum. Belediyemizin bu yardımının gerçekten çok faydasını gördüm. Bizleri maddi olarakta rahatlatıyor. Kızımdan bu durumdan çok memnun. Belediyenin kendisini düşünüyor olması çok hoşuna gidiyor. Hem maddi hem manevi olarak çok büyük faydası var. Öncelikle belediye başkanımız Deniz Köken’e, ekibine, Avrupa Çölyak Derneği yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz"

Bir başka çölyak hastası Tuğba Ayer ise iki yıldır bu hizmetten faydalandığını ifade ederek, “Çölyak hastalığı teşhisi iki yıl önce kondu. Glutensiz gıdalarla beslenmek zorundayım. Sağolsun belediyemiz üç ayda bir bize erzağımızı gönderiyor. Bize bu yardımların o kadar güzel faydası var ki. Bu ürünleri temin etmek hem zor, hem de pahalı. Başkanımız Deniz Köken’den yaptığı yardımlardan dolayı Allah razı olsun” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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