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Ender Saraç: İftarda ağır şeyler yiyerek sindirim sistemini zorlamayın

Ender Saraç: İftarda ağır şeyler yiyerek sindirim sistemini zorlamayın Eyüpsultan Belediyesi’nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği Ramazan Sohbetleri programının konuğu bu kez Dr. Ender Saraç oldu. Dr. Saraç, Teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleşen “Ramazan ve Sağlık” konulu söyleşisinde Ramazan-ı Şerif’in sağlığımıza maddi ve manevi olarak nasıl etki ettiği konusunda bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2023 Cuma 11:12
Ender Saraç: İftarda ağır şeyler yiyerek sindirim sistemini zorlamayın
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Ender Saraç: İftarda ağır şeyler yiyerek sindirim sistemini zorlamayın

Eyüpsultan Belediyesi’nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği Ramazan Sohbetleri programının konuğu bu kez Dr. Ender Saraç oldu.

Dr. Saraç, Teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleşen “Ramazan ve Sağlık” konulu söyleşisinde Ramazan-ı Şerif’in sağlığımıza maddi ve manevi olarak nasıl etki ettiği konusunda bilgiler verdi.

ORUÇ SADECE BİR AÇLIK, BİR DETOKS DÖNEMİ DEĞİLDİR”

Saraç dinleyicilere şunları anlattı: “Oruç sadece bir açlık, bir detoks dönemi değildir. Doğru bir iftar yapmak için önce 1 tane iri veya 3 tane küçük hurmayı alın yavaş yavaş çiğneyin ve yutun. Oruç açarken kesinlikle soğuk su içmeyin, çünkü midede spazm yapar. Bir bardak ılık ballı limonlu veya ballı az üzüm sirkeli su için. Bu bağırsakları temizler ve karaciğeri destekler. Daha sonrasında ise mutlaka bir kase çorba içmek gerekir. İftarda ağır şeyler yiyerek sindirim sistemini zorlamayın. Bir gün hayvansal protein, diğer bir gün ise bakliyat ve sebze şeklinde tüketin. Ramazan’da kabızlığa karşı bakliyatları mutlaka hafta iki veya üç defa yemek lazım.

HIZLI YAŞLANMANIN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ”

Yaptığımız en büyük hata, kan şekerinin yükselmesi yavaş yavaş olduğu için bunu hissedemiyoruz ve hemen şekerli tatlılar, şekerli meyveler yiyoruz. Yemek yerken kan şekeri yavaş yavaş yükselmeye başlar. Pilav, makarna veya hamur işi yediğiniz zaman kan şekeri biraz daha yükselir. Tok karna tatlı yediğiniz zaman kan şekeri birden ve hızla fırlıyor. Kan şekeri birden fırlayınca, pankreas kan şekerini düşürmek için mecburen bir anda bol miktarda insülin salgılamak zorunda kalıyor. Bu sefer iki saat sonra kan şekeri düşüyor. Yeniden fazla miktarda tatlı yiyorsun. Buna devam edersen o kadar fazla insülin salgılatıyorsun ki insüline karşı direnç oluşuyor. Fazladan aldığın şekeri ya spor yapıp yakacaksın ya da bu şeker karaciğere gidiyor ve en kötü olan beyaz yağa çevriliyor. Bu da hızlı yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biri.

SAHURA MUTLAKA KALKILMALI”

Sahura mutlaka kalkılmalı. Sahurda ise yine şekeri çok yükseltmemek lazım. Çok hızlı, çok karbonhidrat tüketirseniz sonra su içme şansınız da yok. Su içmediğimizde öğleden sonra bir halsizlik ve hipoglisemi oluyor. Sahurda mesela ben bazı günler yeşil mercimek, yanına biraz bulgur pilavı yiyorum. Sahurda mesela bir dilim ekşi maya tam çavdar ekmeği veya mümkün olduğunca gluteni düşük tam tahıllı mamüller yiyin.

CAN BOĞAZDAN GELİR, BOĞAZDAN GİDER”

Hiç mi pide yemeyeceğiz. Benim bütün bu Ramazan boyunca yediğim pidenin toplamı sadece 1 pide. Bunu sizler için anlatıyorum çünkü can boğazdan gelir, can boğazdan gider. Haftada 1 öğün iftarda ve sahurda kendinizi ödüllendirin. Bir öğünde istediğiniz tatlıyı, böreği, çöreği yiyin. Ama börek yiyecekseniz yufkası az pırasalı, ıspanaklı, bol çökelek peynirli gibi bir börek tüketin.

EN İYİ UYKU İLACI KIZILCIK”

Herkes biliyor melatonin uyku hormonu. Melatonin hem genç kalmak için hem de iyi ve kaliteli uyku için önemli. Aklınızda olsun en iyi melatonin uyku ilacı kızılcık. Kızılcık müthiş bir meyve. Şekeri düşürüyor, idrar yolu enfeksiyonuna iyi geliyor. Sahurdan sonra keyifli bir uyku lazım.

BEN ORUÇLUYUM DE”

Normalde bire iki, bire üç, bire beş sevap veya günah bizim manevi bankamıza yüklenirken oruç tuttuğumuz zaman bire yüz, bire bin, bire on bin yükleniyor. O yüzden Peygamber efendimiz (S.A.V.), kavga ortamı gibi bir şey olduğu zaman için ‘Ben oruçluyum de’ diyor. Çünkü bir küfür edersem, kavga edersem, gıybet yaparsam, şiddet uygularsam normal zamanda bire on eksi puan alacakken bire bin alıyorsun.

ORUÇLUYKEN GÜLER YÜZLÜ OLUN, YARDIMCI OLUN”

Yüce Allah ‘Oruçlunun sevabını ben veririm’ buyuruyor. Lütfen oruçluyken güler yüzlü olun, yardımcı olun, sadaka, zekat, fitre verin, çocukların başını okşayın, kötü söz söylemeyin, kul hakkı yemeyin.

RAMAZANDA EN GÜZEL EGZERSİZ TERAVİH NAMAZI”

Ramazan’da egzersiz çok önemli. Çünkü Ramazan’da çok kolay yağlanabiliriz, çok kolay kas kaybedebiliriz. Yatsı ezanının okunduğu zaman, teravih namazının kılındığı zaman kan şekerinin en yüksek olduğu zaman. Tamam spor yapmak kolay değil ama evine 15 dakika mesafede bir camiyi gözüne kestir. 15 dakika camiye yürü, teravih namazı kıl sonra 15 dakika evine yürü. Al sana 1 saat egzersiz.”

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Anahtar Kelimeler:
EyüpEyüpbelediyesiİftarRamazan
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