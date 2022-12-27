Eğitim ve Sporun Merkezi Eyüpsultan! 80 Bin Kişi Faydalandı

Eyüpsultan Belediyesi'nin eğitim ve spor faaliyetlerinden 2022 yılında ortalama 80 bin kişi faydalandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BİLGİ EVLERİ 2022 YILI İÇİNDE 32.733 ÖĞRENCİYE HİZMET VERDİ

Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adaletin sağlanması adına ilçede yaşayan 10 - 14 yaş arası çocuklara eğitim veren Bilgi Evleri 2022 yılı içerisinde sosyal kültürel anlamda Eyüpsultan ilçemize ve öğrencilerimize fayda sağlamak amacıyla 52 proje ve etkinlik yaparak 15.016 kişiye ulaştı. 8.Sınıf öğrencilerine LGS sınavına hazırlık ve destek vermek amacıyla ikisi ilçe geneli 5'i kurumlarımız içerisinde olmak üzere 7 bin 647 öğrencinin katılımıyla 7 deneme sınavı yapıldı. Düzenlenen 26 gezi ile 2260 öğrenciye hizmet verildi. Bilgi Evleri, 2022 yılı içerisinde gezi, proje ve etkinlik, deneme sınavları, akademik dersler olmak üzere; 32.733 öğrenciye hizmet verdi.

HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDA OLDUK

15 – 19 yaş arasındaki gençlerimize sosyal, sportif ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu Gençlik Merkezlerinde öğrenim gören 2500 öğrenciye belirli aralıklarla TYT ve AYT deneme sınavı uygulandı. Çiftalan Gençlik Kampı'na götürülen 1.500 öğrenci çeşitli sportif faaliyetlere ve etkinliklere katılma imkanı buldu.

ÜNİVERSİTE GEZİLERİ DÜZENLENDİ

Gençlerin üniversite havasını teneffüs ederek deneme sınavlarına farklı bir ortamda girmelerini sağlamak amacıyla üniversite gezileri düzenledi. Yeni yılda da devam edecek olan bu gezilere sınava hazırlanan 200 öğrenci katıldı.

2 BİN ÖĞRENCİ ŞEHİR DIŞI GEZİLERE KATILDI

Gençlerin farklı şehirler görmesi amacıyla 2 bin öğrenci Edirne, Çanakkale, Safranbolu ve Ankara'ya götürüldü.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE GENÇLERİN YANINDA OLDUK

2022 YKS sınavı sonrası kurumlarda tercih noktaları kurarak yaklaşık 1000 öğrenciye tercih konusunda danışmanlık yaptık.

TARİHİ MEKANLARI GEZDİK

Gençlik merkezi öğrencilerinin bulunduğu 500 kişiyle İstanbul'daki tarihi mekanlara geziler düzenlendi.

GENÇLİK MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE MEZUNİYET PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Gençlik merkezi öğrencilerinden mezun olan 800 kişiye kurumlarda çeşitli mezuniyet programları yaparak, sevinçlerine ortak olduk.

METAVERSE EĞİTİMLERİ VERDİK

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezlerinin bünyesinde bulunan Metaverse alanımızda üç ay içerisinde 700 öğrenciye eğitim verildi. Sanal gerçeklik dünyasıyla Eyüpsultan Belediyesi ile tanışan gençlerin tamamına eğitim verilmesi hedeflenmekte.

GENÇ AKADEMİ BİRİMİ 1000 KİŞİLİK KPSS DENEME SINAVI GERÇEKLEŞTİRDİ

Akademik, sanatsal ve kariyere yönelik desteklerle gençlerin üretkenliğindeki standartları yükseltmeyi hedefleyen Genç Akademi, ilçe geneline yönelik 1000 kişilik KPSS Deneme Sınavı gerçekleştirdi. Düzenli olarak her ay farklı okullarda yaklaşık 200 öğrenciiyle KPSS ve DGS denemeleri yapıldı. Dönemin başında 200 öğrenci ile başkan buluşmaları programı gerçekleştirilirken, Başkan Deniz Köken’in de katılımıyla 500 öğrenci ile Genç Akademi sertifika programı düzenlendi.

TEMATİK EĞİTİMLER BİRİMİNDEN 7 BİN 862 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Tematik eğitimler kapsamında rehberler ve hocalar eşliğinde gençlerin bulundukları coğrafyayı daha yakından tanımaları ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla Arkeoloji ve Topkapı Müzesi’ne, Matematik Evi’ne, Çiftalan Gençlik Kampı’na, ilçe içi ve çeşitli geziler düzenlendi. Toplam 7862 öğrenci tematik eğitimler biriminden faydalandı

YAZ VE KIŞ SPOR OKULLARINA BİNLERCE ÖĞRENCİ KATILDI

Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Yaz ve Kış Spor Okulları'ndan, binlerce öğrenci faydalandı. 2022 yılında düzenlenen Yaz Spor Okulları’na 11 bin 220, Kış Spor Okulları’nda ise 2 bin 482 öğrenci katıldı.

17 BİN 134 KİŞİ YÜZME HAVUZLARINDAN FAYDALANDI

Eyüpsultan Belediye Başkan’ı Deniz Köken’in ilçeye kazandırdığı Akşemsettin ve Topçular bölgesinde hizmete açtığı yüzme havuzları, binlerce kişiyi yüzme sporu ile tanıştırdı. Akşemsettin bölgesinde bulunan yüzme havuzundan 8 bin 801, Topçular bölgesinde bulunan havuzdan ise 8 bin 333 kişi faydalandı.

2022 YILINDA HİZMETE AÇILAN BUZ PİSTİNDE 10.327 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in 2022 yılında Eyüp Park AVM’de açtığı Buz Pisti, büyük ilgi gördü. Geleceğin buz patencilerinin yetişmesine katkı sunacak olan buz pistinde 10 bin 327 kişiye hizmet verildi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜ KURDUK

Başkan Deniz Köken tarafından kurulan 9 farklı branşta sporcu yetiştiren Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü’nde 360 sporcu bulunuyor.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 1.070.000 TL DESTEK

İlçede bulunan 23 Amatör Spor Kulübüne toplam 1.070.000 TL tutarında nakdi yardım yapıldı. Nakdi yardımın yanı sıra sahaların düzenlenmesi, yeniden yapılandırılması, tesisleşme, malzeme desteği, maçlara giderken otobüs temin edilmesi gibi daha birçok konuda destek verildi.

81 BİN ÖĞRENCİNİN UZAY YOLCULUĞU

Çocuklarımızı uzay bilimleri ile tanıştırdığımız, astronomiye ilgi duyan çocukların, uzay evinde yaşayarak ve görerek öğrendikleri Ali Kuşçu Uzay Evi, kurulduğu günden bugüne yüz yüze ve online eğitimlerle tüm Türkiye’de toplam 81.000 öğrenciye hizmet verdi.

ROBOT OKULLARIMIZDA 1.550 ÖĞRENCİMİZE DESTEK SAĞLADIK

Nişancı Robot Okulu, Göktürk Robot Okulu, Güzeltepe Robot Okulu ve Karadolap Robot Okulu olarak dört farklı noktada yazılım ve robotik kodlama eğitimleri verilen okulllarımızda 1550 öğrencimize destek sağlandı.