Bakan Kasapoğlu'ndan Alibeyköy Osmanlı Park'a yeni tesis müjdesi

Eyüpsultan’ı bireysel ve takım sporlarında başarıyla temsil edecek genç sporcuların yetişmesine katkı sunacak olan havuzların açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, MHP İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“GÜNE EYÜPSULTANIMIZIN GENÇLERİYLE BAŞLADIK”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılışta yaptığı konuşmada güne Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çiftalan’da inşa edilen Gençlik Kampı’nda başladıklarını belirterek, "Eyüpsultanımızın gençleri başta olmak üzere ülkemizin kıymetli gençlerine, İstanbulumuza hizmet edecek güzel bir kampta gençlerimizle beraber güne başlamak ayrı bir sevinçti. Tabi ki bu güzel beldemizin kıymetli insanları sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Sizleri birbirinden güzel güzel eserlere eriştirmek, alt yapıyı güçlendirmek bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

“OSMANLI PARKIMIZA 10 FARKLI SPOR ALANI, YENİ SALONLAR KAZANDIRACAĞIZ”

Kamptan sonra Osmanlı Parkı gezdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tenisten basketbola, jimnastikten okçuluğa pek çok alanda hizmet veren bir alan. Hakikaten Eyüpsultan’ın değerli halkının spora olan sevgisini, ilgisini görmek bizleri ayrı bir sevince boğdu. Dedik ki o parkın bu anlamdaki misyonunu daha da güçlendirelim, kapasitesini büyütelim, erişebilirliğini artıralım. İnşaallah en kısa zamanda 10 farklı spor alanından, yeni salonlardan oluşan bir alanı Osmanlı Parkımıza kazandıracağız.

“EYÜPSULTAN’IN HER BİR NOKTASINA HİZMET ETMEK BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR ONUR”

Tabi ki Eyüpsultan’ın her bir mahallesine, her bir noktasına hizmet etmek bizler için büyük bir onur. Bundan sonraki süreçte de hem gençlik yatırımlarımızda hem de spor tesislerimizde tüm Eyüpsultan’a yeni hizmetler kazandırmak için belediyemizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak sağlayacağız.

“YÜZME SPORU ADINA HAYIRLAR GETİRSİN, YENİ BAŞARILARA VESİLE OLSUN İSTİYORUZ”



Sporu erişilebilir kılma adına özellikle simdi açacağımız havuzumuz ve Topçular’da biraz sonra kurdelasını keseceğimiz diğer havuzumuz da yüzme sporu adına hayırlar getirsin, yeni başarılara vesile olsun istiyoruz. Semtlerimizde sporu ne kadar erişebilir kılarsak biliyoruz ki hem sportif başarı hem de halkımızın spora erişimi o anlamda büyüyecek, güçlenecek.

“DEĞERLİ BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”



Bu tesislerin hem erişebilirliği hem de bu tesislerin dolu dolu kullanımı hayati öneme haiz. Bu vesile ile Eyüpsultan Belediyemize, değerli Başkanımıza ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşımız talep ettikçe onların ihtiyaçlarını en güzel şekilde gidermek bizler için önemli bir görevdir.

“YÜZME BİLMEYEN KALMASIN”

Yüzme sporuna çok önem verdiklerini, konuyla ilgili yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Muharrem Kasapoğlu, “Pandemi sürecine rağmen ülke genelinde, gençler başta olmak üzere 5 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik. Bundan sonra da bu projemize sizlerle beraber devam edeceğiz. Az önce Asım'ın Nesli İmam Hatip Ortakolu’nun gençleriyle konuştuk. Haftada iki gün derslerini bu havuzda yapıyorlar. Diğer okullar da burada ders yapıyor. İşte bu bizim istediğimiz tablo. Bu tabloyu birlikte büyüteceğiz. Yüzmede, cimnastikte atletizmde, okçulukta, güreşte, her alanda gençler tesislerimizde spor yapacak. Bu vesileyle her bir çocuğumuz ilkokulu bitirmeden spor lisansına sahip olacak. Halkımız, milletimiz, başta gençler, kadınlar bu projelerin en büyük öncüleri. Burada anneleri görüyorum. Çocuğunun elinden tutan, ona spor sevgisi aşılayan anneler, onlarla gurur duyuyoruz. Bu projeleri onlarla büyüteceğiz"

“EYÜPSULTAN’DA SPOR YAPMAYAN GENÇ KALMASIN İSTİYORUZ”

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini sağlayacak spor merkezleriyle buluşturan Başkan Deniz Köken ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ne diyorsak onları sizlerin, bakanlıklarımızın ve hükümetimizin desteğiyle birer birer hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 12 ay önce hizmete giren havuzumuzdan o günden bu güne 10 bin gencimiz yararlanmış. Topçular’dan şu ana kadar 6 bin civarında vatandaşımız yararlanmış. İstiyoruz ki ilkokul ve ortaokul öğrencileri yüzme öğrenmeden mezun olmasın. Bakanımızında bir projesi var ilkokulda bütün çocukların lisans çıkarmasını istiyor. Birlikte hem bakanlığımız hem sizler ve bizlerin desteğiyle bu bölgede spor yapmayan genç kalmasın istiyoruz. Bugün bakanımız buraya aynı zamanda müjdelerle geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Eyüpsultan hizmetin en iyisine layık diyor. Bakanımız da o mihvalde Eyüpsultan aşığı, burayı seviyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yeni eserlerle beraber havuzumuz ilçemize, bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin, arkası gelecek inşallah"

TOPÇULAR MAHALLESİNDE BULUNAN YARI OLİMPİK HAVUZUN DA AÇILIŞI YAPILDI

Açılış ve kurdela kesiminin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başkan Deniz Köken, yüzme havuzunu gezerek yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akşemsettin bölgesinde bulunan havuzun açılışının ardından Bakan Muharrem Kasapoğlu, Başkan Deniz Köken ve beraberindeki heyet Topçular Mahallesi’nde hizmet veren aynı zamanda Eyüpsultan bölgesine yapılan ilk havuz olma özelliğini taşıyan Topçular’daki yarı olimpik havuzun açılışını gerçekleştirdi.

BÖLGEYE YAPILAN İLK YÜZME HAVUZU

Topçular Mahallesi Gürbüzler Caddesi üzerinde yapılan Eyüpsultan Bölgesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisi Eyüpsultan bölgesine yapılan ilk havuz olma özelliği taşıyor.

İKİNCİ HAVUZ AKŞEMSETTİN BÖLGESİNDE HİZMET VERİYOR

Akşemsettin bölgesinde bulunan havuz inşaatı, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirildi. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapıldı.

YÜRÜYÜŞ VE KOŞU PARKURU, FİTNESS VE ÇOCUK OYUN ALANLARI VAR

Havuz binası çevresinde ise 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı ile dinlenme alanları da yer alıyor.

Bunların dışında 590 metrekarelik alanda kafeterya, 704 metrekarelik alanda ise otopark bulunuyor.



BAKAN MEHMET KASAPOĞLU GÜNE EYÜPSULTANLI GENÇLERLE BAŞLADI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu havuz açılışlarının dışında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte, ilçede bir dizi etkinliğe katıldı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu sabah saatlerinde ilk olarak, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çiftalan’da inşa edilen Gençlik Kampı’nda düzenlenen kahvaltı programında Eyüpsultanlı gençlerle bir araya geldi.

Burada, geleceğin mimarı olacak gençlerle bir süre sohbet ederek Eyüpsultan’ın ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili sohbet ederek fikir ve görüşlerini aldı.

Ardından, Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Spor tesislerine geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Başkan Deniz Köken ile birlikte burada incelemelerde bulunarak yapılan tenis, okçuluk, karate, basketbol ve voleybol gibi sportif faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

BAKAN MEHMET KASAPOĞLU’NDAN OSMANLI PARK’A YENİ TESİS MÜJDESİ

Yaptığı incelemeler sonucu Eyüpsultan halkının spora olan sevgisini, ilgisini görmenin kendisini ayrı bir sevince boğduğunu belirten Bakan Mehmet Kasapoğlu, Osmanlı Park’ta bulunan spor tesisinin kapasitesini büyüteceklerini, erişebilirliğini artıracaklarını söyledi. Ayrıca en kısa zamanda 10 farklı spor alanından, yeni salonlardan oluşan bir alanı Osmanlı Parka kazandıracaklarının müjdesini verdi.