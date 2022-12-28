Sarıkamış Şehitleri Esenyurt’ta Anıldı

Esenyurt Belediyesi ve Sarıkamış Derneği iş birliği ile 108 yıl önce Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenle anıldı. Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilk olarak Sarıkamış Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin önünden, etkinliğin yapılacağı Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi’ne kadar anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Uzm. Tarihçi Zafer Bilgi, Sarıkamış'ın tarihçesini anlattı. Sarıkamış ağıtlarının seslendirildiği programda verilen ‘Sarıkamış’ slaytı ile vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Programa Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, Sarıkamış Derneği Başkanı Nurettin Yüzbaşı, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner