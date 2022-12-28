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Sarıkamış Şehitleri Esenyurt’ta Anıldı

Esenyurt Belediyesi tarihin en soğuk günü olarak adlandırılan Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde vatandaşların yürüyüşüyle başlayan programda Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2022 Çarşamba 14:44
Sarıkamış Şehitleri Esenyurt’ta Anıldı
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Esenyurt Belediyesi ve Sarıkamış Derneği iş birliği ile 108 yıl önce Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenle anıldı. Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilk olarak Sarıkamış Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin önünden, etkinliğin yapılacağı Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi’ne kadar anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Uzm. Tarihçi Zafer Bilgi, Sarıkamış'ın tarihçesini anlattı. Sarıkamış ağıtlarının seslendirildiği programda verilen ‘Sarıkamış’ slaytı ile vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Programa Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, Sarıkamış Derneği Başkanı Nurettin Yüzbaşı, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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