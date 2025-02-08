SELAMLAMA KONUŞMASINI ESİDER BAŞKANI TURGUT ŞAVLI YAPTI

Dernek başkanı Turgut Şavlı yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi” Basın Platformu Başkanı Mehmet Remiz Tanış ve yönetimine ev sahipliği yaptığımız kahvaltılı istişare toplantısına katıldıkları için huzurlarınızda teşekkür ederim dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Şavlı konuşmasına, Esenyurt ilçesi Türkiye’nin e büyük ilçesi olarak olumsuz yönlerinin yanında hiç şüphe yok ki önemli avantajları da bünyesinde barındırıyor.

Örnek vermek gerekirse fabrika sayısı,üretim ve ihracat olarak yine ülkemizin en büyük ilçesiyiz.

İnsanın olduğu her yerde bizim avantajlarımız ve dezavatajlarımızı bir arada yaşıyoruz . Sorularımızın çözümü içinde bütün mülki idare amirlerimiz ile sık sık fikir alış verişi yapıyoruz.

Bizler iş insanları ve sanayiciler olarak bir çok sorunlarımızın olduğunu ifade etmek isterim.

En büyük sorunlarımızın başında da hiç şüphe yok ki sanayi imarlarının artık günün şartlarına cevap vermediğini ifade etmek isterim.

Örnek vermek gerekirse yanı başımızda 30 katlı binalar varken bizim mekanlarımızın 3 katlı olması büyük bir sorun ve çarpık bir yapılaşma meydana getiriyor.

Diğer büyük bir sorunumuz Ara elemanı bulmakta büyük sorunlar yaşıyoruz. Basın sesimize tercüman olursa sorularımıza daha erken çözüm bulabiliriz diye başkan Şavlı zaman zaman basın ile bir araya gelerek fikir alışveriş yapmak istediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Derneğin bir çok üyesi fikir ve düşüncelerini ifade ederek ülkeye katkı sunacak düşünceler söylediler. Bütün konuşmaları İstanbul Tv YouTube kanalımızda izlemeniz mümkün. (Haber detayında video mevcut)

İKİNCİ SELAMLAMA KONUŞMASINI YAPAN BASIN PLATFORMU BAŞKANI M.REMZİ TANIŞ İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Siz sanayici ve iş insanlarında para var biz bası mensuplarında da sizin sesinizi ilgililere ulaştıracak yayın mecralarımız var.

Esenyurt’umuz, İstanbul’umuz ve ülkemizin gelişmesi için imkanlarımızı bir araya getirip hepimizin kazandığı bir mekanizmayı oluşturmamız lazım.

Bugün burada yaptığımızı bu anlamlı beraberliğin bütün katılımcılar için güzel sonuçlar doğurmasını dilerim dedi.

Başkan Tanış bugün burada İstanbul ve ülke medyası açısından çok ciddi bir görev ifa eden İstanbul Times Gaztesi ve Tv ,Kent Yaşam Gazetesi,Şok ve Fotospor Gazeteleri, Loca Medya,Aktüel Gazete başta olmak üzere kenedi alanlarında ciddi yayınlar yapan markaların temsilcileri aramızda .

Platformun başkanı olarak arzu ederim ki firma sahipleri ve basın mensuplarımızın faydalı ve uzun sürecek bir iş birliği yapmalarını dilerim.

Bizim bugün sizleri bir araya getirdik .İsteyen İş ve sanayicilerimize basın mensuplarımızın iletişim bilgilerini sunabiliriz şeklinde konuşan Basın Platform başkanı M.Remzi Tanış bütün katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)