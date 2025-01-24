ESENYURT VİZYON PROJELERLE NEFES ALACAK!

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un ev sahipliğinde muhtarlarla koordinasyon toplantısı düzenlendi. Havana Park Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen buluşmaya, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Muhtarlar, mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine iletti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Esenyurt’ta hizmet odaklı belediyecilik...

Esenyurt’ta en önemli önceliklerinin eğitim, sağlık ve asayiş konuları olduğunu belirten Aksoy, önümüzdeki aylarda yeni projeleri Esenyurtlularla buluşturacaklarını belirtti. Aksoy, “Üç aylık süreçte belediyemizin kurumsal yapısında iyileştirmeler yaptık. Asayiş ve güvenlik açısından önemli adımlar attık. Bu anlamda ilçemizdeki parklara kamera sistemleri yerleştiriyoruz.

Yine parklarımızda Wifi hizmeti de vermeye başladık. Parklarımızın içerisinde ve mahallelerimizdeki atıl, kira ödemeyen ama belediyemize ait alanları mahallenin öncelikli ihtiyaçları için kullanacağız. İlk etapta tespit ettiğimiz yerleri öğrencilerimizin ders çalışacağı kütüphanelere dönüştürmeyi planlıyoruz. Merkezde, vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği yeni bir hükümet konağı yapıyoruz. Yine ilçemizde her 100 bin kişiye bir karakol düşecek şekilde planlama yaparak karakol sayısını 11’e çıkarıyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüme tam destek!

Aksoy ayrıca depreme dirençli bir kent için eski yapıların tespiti ve dönüşümüyle alakalı çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. Kentsel dönüşüm konusunda ilgili kurumların gerekli kolaylıkları sağladığını ifade eden Aksoy, bakanlıklar ile vatandaşlar arasında iletişimi sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)