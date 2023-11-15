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Kampüs Lise Projesi'ne Yoğun İlgi

Türkiye’ye model olacak Kampüs Lise projesinde teknik incelemelerde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri, aldıkları iş güvenliği eğitiminin ardından inşaat alanına inerek saha deneyimi yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2023 Çarşamba 08:17
Kampüs Lise Projesi'ne Yoğun İlgi
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Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un uzun uğraşlar sonucu ilçeye kazandırdığı ‘Kampüs Lise’ projesini ziyaret etti. İnşaatı devam eden lisede teknik incelemelerde bulunan üniversite öğrencilerine, belediye bünyesinde görev yapan mühendisler tarafından iş güvenliği eğitimi de verildi. Verilen eğitimin ardından şantiye alanına inen yapı kulübü öğrencileri işi mutfağında öğrendi. Üniversite öğrencileri yaptıkları ziyaretten memnun olduklarını ifade ederken, Esenyurt Belediyesi yetkilileri ise proje inşaatının hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

“Projemizin teknik detaylarını anlattık”

Öğrencilere teknik bakımdan bilgiler verdiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi İnşaat Mühendisi Cevher Masyan, “Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri şantiyemize ziyarette bulundular. Öncelikle mühendis adaylarına iş güvenliği eğitimi verdik. İş güvenliği eğitiminden sonra arkadaşlarımızla beraber sahaya indik. Onlara yapılan işlerle ilgili bilgiler verdik. Kampüs Lise’nin projesini anlattık. Bu projenin Esenyurt için ne kadar önemli olduğunu söyledik. Binanın zeminle alakalı konumu, zemin iyileştirme çalışmaları ve projenin temel aşamalarını anlattık” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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