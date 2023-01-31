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Esenyurt Belediyesi Her Alanda Vatandaşın Yanında

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu elverişsiz olan vatandaşlara “Evde Sağlık” hizmeti vermeye devam ediyor. Ekipler serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi tedavileri hastaneye gidemeyen vatandaşların evlerinde uyguluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ocak 2023 Salı 12:58
Esenyurt Belediyesi Her Alanda Vatandaşın Yanında
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Sağlık durumu hastaneye gitmeye elverişsiz olan vatandaşları yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, “Evde Sağlık” hizmetine hız kesmeden devam ediyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yaz-kış 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

Esenyurt Belediyesi’nin "Evde Sağlık" hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

Kaynak:İstanbul  Times Haber Ajansj (İTHA) 

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