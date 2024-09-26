Esenyurt sağlıkta da ‘devrim’ yapıyor... 6 ayda 10 bin hastaya umut oldular

Esenyurt Belediyesi’nin yatağa bağlı ve yardıma ihtiyacı olan yurttaşlara yönelik sunduğu ‘Hasta Nakil Ambulansı’ hizmeti, sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken birçok kişinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in öncülüğünde yürütülen hizmet, yürüme zorluğu çeken ve yatağa bağımlı hastalar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi sağlık alanında da hayata dokunan çalışmalar yapmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in başlattığı çalışma ile, sağlık ekipleri hastaneye gitme imkanı olmayan yaşlı ve engelli yurttaşları, tam donanımlı ambulanslarla sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor; MR, tomografi, diyaliz gibi tedavi işlemleri tamamlanan hastalar yeniden hastanelerden alınarak evlerine bırakılıyor. Nisan ayından bu yana 4.792 vatandaşa ‘Evde Sağlık’ hizmetinin verildiği ilçede, 3.500 yatağa bağlı vatandaşa ise “Hasta Nakil Ambulansı” hizmeti verildi.

‘ESENYURTLU YURTTAŞIN YANINDAYIZ’

Esenyurt Belediyesi sağlık personeli Dilan Günerhan, özverili bir şekilde, gece - gündüz ayrımı yapmaksızın çalıştıklarını söylüyor.

Günerhan, ambulansların donanım olarak tam faaliyet gösterdiklerinin altını çizerken, “Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in kapsamını genişlettiği Esenyurt Belediyesi Ambulans Hizmeti ile hastalarımızın evlerinden alınıp hastaneye güvenle taşınmasını sağlıyoruz.

Bu hizmetimizden özellikle kanser hastaları ve yürüme zorluğu çeken vatandaşlarımız yararlanıyor. Tedavi süreçlerinde yanlarında oluyor, işlemleri bittikten sonra onları tekrar evlerine ulaştırıyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda ambulanslarımızın donanımından ilaç tedariğine kadar her şey eksiksiz bir şekilde sağlanmakta. Bu sayede, hastalarımıza en iyi şekilde hizmet sunarak, onların sağlık süreçlerini güvenle ilerletiyoruz.” diye konuşuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)