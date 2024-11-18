Spor akademilerine ve spor liselerine hazırlanmak isteyen gençler için hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, yeni dönem yeni dönem için kayıt almaya başlıyor. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezunlarında uygulamalı eğitim görebildiği kursa, 18-29 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Eğitimlerine üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında, Milli Savunma Üniversitesinde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler, bu akademide fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi

Öğrenciler, kursla ilgili detaylı bilgiye merkezin 0212 699 51 55-66 numaralı telefonu arayarak ulaşabilecek. Başvurular, Bağlarçeşme Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bizzat yapılacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)