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www.istanbultimes.com.tr Şimdi Daha Güvenli

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner 'in yönetiminde 6 Şubat 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan www.istanbultimes.com.tr haber portalı yaptığı yeni yatırım ile şimdi daha güvenli hale geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:14
www.istanbultimes.com.tr Şimdi Daha Güvenli
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HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

6 Şubat 2008 tarihinde daha milli daha yerli haberler ile kurduğumuz İstanbul Times Gazetesi, www.istanbultimes.com.tr, www.zeytinburnutimes.com, www.basaksehirtimes.com ,www.bagcilartimes.com , www.insaatemlakdunyasi.com , İstanbul Times Tv Özel YouTube , İstanbul Times Haber YouTube kanallarımız ile her gün yüzbinlerce kişiye sesimizi duyuracak bir medya grubunu bünyemizde barındırmış olmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyuz. Hiç bir parti, cemaat ve grubun arka bahçesi olmadan halkın sorunlarını direkt olarak kamuoyu ile paylaşmayı kendimize şiar edinmiş durumdayız.

Kurulduğumuz günden bu yana bunu başardığımızı okurlarımız, takipçilerimiz ve izleyenlerimiz sık sık bize ifade ediyorlar. Biz de bu güvene layık olabilmek için daha çok çalışıyoruz. Bizi okuyan, izleyen ve takip eden herkese teşekkür ederiz.

www.istanbultimes.com.tr Şimdi artık Daha da Güvenli

Yıllardır milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen www.istanbultimes.com.tr bir süredir açıldığı zaman her haberin başında güvenli değil şeklinde bir ibare çıkıyordu. Yaptığımız yeni güncellemeler ve yatırımlarla bu sorunu ortadan kaldırdık. Artık herkes bu can sıkıcı durum ile karşılaşmadan haber portalımızda güvenli bir istedikleri haberleri okuyabilirler.

www.istanbultimes.com.tr yi takip edin habersiz kalmayın .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.05.2020 14:35
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