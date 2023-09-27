Limon Kumpasçıları Mahkum Oldu

BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Düzmece haberle "İmamoğlu limonları yandaş üreticiden alıyor" algısı oluşturmaya çalışanlar mahkeme tarafından suçlu bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının nisan ayında o dönemki ihracat yasağı sebebiyle Mersinli çiftçinin limonlarının çiftçiden alınıp İstanbulluya dağıtılacağını açıkladı. İmamoğlu’nun açıklamasının ardından Mersinli çiftçinin elinde kalan mahsulü kafileler halinde İstanbul’a geldi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu süreçte limon üreticisiyle konuşup, üretici kılığındaki bir kişiye yanlış bilgiler vermesi yönünde telkinde bulunan kişilerin görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yapılan kurgu haber sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte üretici, kameraman ve haber sitesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Mahmut Dölek, Ömer Tuncel, Emrah Toraman ve Ömer Sezer’in ifadeleri alındı.Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrası olayla hazırlanan iddianame Büyükçekmece 6.'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve yargı süreci başladı.

KUMPASA CEZA

Dosyayı geçtiğimiz hafta karara bağlayan Büyükçekmece 6. Asliye Mahkemesi, 25 Nisan 2020’de dolaşıma sokulan video ile limon kumpası haberini hazırlayan Mahmut Dölek’i 10 ay 15 gün hapis ile cezalandırdı. Mahkeme Dölek’in geçmişteki sabıkası nedeniyle cezada ertelemeye gitmedi. Limon üreticisi kılığına girerek düzmece haberde yalan beyanatlarda bulunan Ömer Tuncel ve Ömer Sezer için de kamu görevlisine alenen hakaret suçlarından 265 gün hapis cezasına hükmedildi. Düzmece üreticileri kayda alarak onları yönlendiren Emrah Toraman’a da 265 gün hapis cezası verildi. Ömer Tuncel, Ömer Sezer ve Emrah Toraman’a verilen 265 günlük cezanın karşılığı 5.300 TL’lik adli para cezasına çevrildi. Mahkeme cezalarda ertelemeye gitmedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)