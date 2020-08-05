banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
Son Dakika
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı Sokak Röportajlarına Devam Ediyor
Son Dakika
İstanbul Times Tv Özel YouTube...
ÇİN ‘in Doğu Türkistanlılara Zulmü Ne Zaman Bitecek ?
Son Dakika
ÇİN ‘in Doğu Türkistanlılara Zulmü...
İBB’nin Önceliği,Her Çoçuğa Her Sabah Bir Bardak Süt İçirmek
Son Dakika
İBB’nin Önceliği,Her Çoçuğa Her Sabah...

ÇİN ‘in Doğu Türkistanlılara Zulmü Ne Zaman Bitecek ?

Haber merkezimize hergün bir veya birden fazla yakını Çin zindanlarında ve kamplarında işkenceye uğrayan Doğu Türkitanlı bize mail göndererek uğradığımız zulmü dünyaya duyurun diyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:48
ÇİN ‘in Doğu Türkistanlılara Zulmü Ne Zaman Bitecek ?
banner171

ZULÜM O KADAR ÇOK Ki GELEN HER İSTEĞİ HABER YAPSAK SAYFALAER YETMEZ ANCAK BİR MESELKTAŞIMIZIN SESİNE KULAK VERELİM İSTEDİK…

İşte Haber İhbar merkezimize gelen maili aynen yayınlıyoruz :

Güliskhan Domalaikızı, Kazakistan Yazarlar Birliği üyesi, Astana şehri Gençlerin Yaratıcılığını Destekleme Vakfı başkanlığını yapıyorum.

Esasen, 2000- yılından sonra Kazakistana göç eden etnik kazağım. 2018 senesinden beri İstanbul'da yaşıyorum.Geçmişte Doğu Türkistan olarak adlandırılan, şu anda Çin Komünist Partisi'nin kanlı kırgın toprağına dönüşen,Kazak Otonom Bölgesinin, Tarbagatay eyaleti, Dörbiljin vilayetinde doğup büyüdüm.

Günümüzde Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan tarihinde yaşanmayan acıları her gün Doğu Türkistanlılara yaşatıyor.

Bunu ifade etmek şöyle dursun, Doğu Türkistanda yaşayan Türk halklarını tamamen Çinlileştirme ve ağır soykırım politikası uyguluyor.

Son üç senedir Kazak halkına yönelik çok ağır kanlı uygulamalara dayanamayarak, Kazakistana sınırı kaçak olarak geçen, Sayragül Savıtbai (Sairagul Sautbai), Kaster Alimhan, Murager Alimuly bunlardan bazıları.

Kaçamayan kardeşlerimizi ise hapse attılar. Hapishanelerde dayaktan, baskılardan ve işkencelerden ölenlerin haddi hesabı yok.

  1. konudaki bilgileri bu güne kadar batı basın kuruluşlarına delilleri ile beraber ilettik.

Hapse atılan Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Tatar, Tacik, Nogay gibi halklara isnat edilen temel suç, İslam dinine inanmak tehlikeli, düşüncelerinizi temizleyeceğiz diyorlar.

Gerçekte onların arasında namaz kılanlar, dini inançları güçlü olanlar çok az. Ömründe sadece bir defa cuma namazına katıldığı için tutuklananların sayısı çok.

Çinlilerin isnat ettiği suç, yazılı kanunları, Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere 26 ülkeden oluşan tehlikeli terörist ülkeler listesindeki ülkelere gitmek.

Günümüzde doğudaki Türk evlatlar ıçok ağır soykırıma uğruyorlar. 18-58 yaş aralığındaki erkekler çeşitli iftiralarla hapishanelere atıldılar, onlar suçsuz olmalarına rağmen ağır hapis cezalarına çarptırıldılar.

Ücretsiz olarak ağır şartlarda çalıştırıldılar. Neslimizi devam ettirecek , çalışabilecek, erkek ve kadınların çoğu hapse atılarak işkencelere, zulme maruz kalıyorlar.

Aşağıda isimleri zikredilen öz ağabeyimin iki oğlu Araybek Salykuly (Araybek Salıkulı), Aydynbek Salykuly (Aydınbek Salıkulı). Onlarda Çinin ''siyasi kamp'' tabir edilen, Türklük fikrinden temizleme kamplarında 3 yıl susuz yere yattıktan sonra geçenlerde suçsuz yere ağır hapis cezasına çarptırıldıklarını öğrendik.

Çin komünist idaresinin acımasızca, insanların canlı canlı ameliyatla organlarını alarak organ ticareti yaptıkları, akciğer, karaciğer ve böbrek gibi organların ticaretini yaptıkları hususunda pek çok net deliller elimizde mevcut.

Kardeşlik, Türklük hukukuna dayanarak Türk halklarının bizi desteklemesini, kardeşlerimizi kurtarmaya çağırıyorum.

Tüm Türkk Dünyasının dayanağı, yegane ümit kaynağımız, Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın bu konuya eğilmesini talep ediyorum. 10.07.2020—

İşte bize ulaşan bir e-mail mesajı böyle ..Bunun gibi daha niceletri var… Bir örnekle yazımızı sonlandıralım.

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünversitesi ile yaptığığı sözşlem ile Uygun Tıbbını ülkemzide yapmak için 100 milyon dolarlık yatırım yapan Doğu Türktanlı iş adamını dahi toplama kampına alan azgın bir ÇİN kominits parti uygulamaları ile karşı karşıyayız. Bana ne demek zamanı değil herkes bu zülmün son bulması adına elinden geleni yapmak zorundadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya Ögürlüğüne Kavuştu Sıra Şimdi Mescidi Aksa'da
Ayasofya Ögürlüğüne Kavuştu Sıra Şimdi Mescidi Aksa'da
Rashid İbrahimov
Rashid İbrahimov
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ABD 'yi Protesto Etti
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ABD 'yi Protesto Etti
www.istanbultimes.com.tr Şimdi Daha Güvenli
www.istanbultimes.com.tr Şimdi Daha Güvenli
İşte Türkiye'den Çin'e Aşı Gönderildiğinin Belgesi
İşte Türkiye'den Çin'e Aşı Gönderildiğinin Belgesi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169