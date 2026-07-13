Peki fiyatın ötesine geçip neye bakmalı? Yılların getirdiği tecrübeyle öne çıkan beş ölçüt var ve bunların hiçbiri fiyat etiketinde görünmüyor.

Uzmanlık Alanı Genel Yetenekten Önemli

Her çevirmen her metni aynı yetkinlikle çeviremez. Tıbbi bir raporun terminolojisiyle bir mahkeme kararının hukuki dili tamamen farklı dünyalardır. İyi bir sağlayıcı, belgenizi rastgele bir çevirmene değil, o alanda deneyimli birine yönlendirir. Deneyimli bir yeminli tercüman ararken, belgenizin türüne uygun uzmanlığın olup olmadığını sormak, sonradan yaşanacak pek çok sorunu baştan önler. Hukuki bir sözleşmede kullanılan tek bir terimin yanlış karşılığı bile, belgenin anlamını bütünüyle değiştirebilir.

İkinci Bir Göz Var mı?

Tek kişinin yaptığı çeviride gözden kaçan bir ayrıntı, teslimden sonra ortaya çıktığında düzeltmesi zor olur. Kaliteli sağlayıcılar bu riski, ana dili hedef dil olan bir editörün ikinci kontrolüyle azaltır. Bu adım fazladan bir lüks değil; resmî belgelerde standart olması gereken bir güvence. Sipariş öncesinde çeviriyi kimin kontrol ettiğini sormak, hizmetin ciddiyeti hakkında çok şey anlatır. İkinci bir göz, çoğu zaman ilk çevirmenin kendi metnine fazla alıştığı için göremediği hataları yakalar.

Teslim Süresi Gerçekçi mi?

Bir saatte hazır vaadi kulağa cazip gelse de resmî bir belgede acele, çoğu zaman hatanın habercisidir. Buna karşılık makul bir hız da önemlidir; günlerce süren bir süreç, çoğu başvuru takvimine uymaz. Dengeli bir sağlayıcı, standart belgeleri genellikle 24 ila 48 saat içinde teslim ederken, gerçekten acil durumlar için ayrı bir hızlı seçenek sunar. Önemli olan, hızın kalite kontrolünü atlamadan sağlanmasıdır. Süre konusunda net konuşan bir sağlayıcı, genellikle işini de net planlıyor demektir.

Kabul Garantisi Sunuyor mu?

Güçlü bir sağlayıcının en belirgin işaretlerinden biri, işinin arkasında durmasıdır. Teslim edilen bir çeviri herhangi bir kurum tarafından reddedilirse ücretsiz revizyon sunulması, hem müşterinin riskini azaltır hem de sağlayıcının kendi işine olan güvenini gösterir. Bu tür bir garanti nadiren devreye girer, ancak varlığı bile süreci çok daha rahat kılar. Bir hizmetin arkasında böyle bir güvence yoksa, sorun çıktığında tüm yük müşterinin omzunda kalır.

Süreç Ne Kadar Şeffaf?

İyi bir hizmet, fiyatı ve süreci baştan net gösterir. Belge yüklendiğinde ücretin anında görülmesi, sonradan çıkacak sürprizleri ortadan kaldırır. Bugün pek çok işlem tamamen çevrimiçi yürütülebiliyor: belge yükleniyor, fiyat görülüyor, ödeme yapılıyor ve tamamlanan çeviri çoğunlukla bir gün içinde geri dönüyor. Bu şeffaflık, özellikle ilk kez çeviri hizmeti alan biri için güven verici. Gizli ek ücretlerin olmadığı, sürecin her adımının önceden bilindiği bir hizmet, sonradan yaşanacak tartışmaların önünü baştan kapatır.

Bu beş ölçütün ortak bir noktası var: hiçbiri en düşük fiyatla ilgili değil. Hepsi, sağlayıcının işini ne kadar ciddiye aldığıyla ilgili. Nitekim bir belgenin kabul edilip edilmemesi, ödenen ücretten çok, o belgeye gösterilen özenle belirleniyor.

Bu ölçütler aslında tek bir soruda birleşiyor: Bu sağlayıcı, belgenizi kendi belgesiymiş gibi ciddiye alıyor mu? Cevabı ararken fiyat etiketinin biraz gerisine bakmak, çoğu zaman sonraki aylarda yaşanacak baş ağrılarından kurtarıyor.