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Dr. Fatih Erbakan Yahya Sinvar İçin Taziye Mesaj Yayınladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın ABD Ve İsrail tarafından şehit edilmesinden sonra taziye ve başsağlığı mesajı yayınladı.
Hüseyin Çetiner
Editör
18.10.2024 - 14:52
Yayınlanma
18.10.2024 - 15:15
Güncelleme
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‘Milletimizin Talimatları, Ak Partimizin ikinci 20 yılın yol haritasını oluşturacak.’
Editör:
Hüseyin Çetiner
Editör Hakkında
Hüseyin Çetiner
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‘Milletimizin Talimatları, Ak Partimizin ikinci 20 yılın yol haritasını oluşturacak.’
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