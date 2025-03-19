Markaların ve şirketlerin, sürekli değişen ve gelişen bu iki mecra için güvenilir çözüm ortağı ihtiyacı günden güne artıyor.

Bu süreçte, çözüm ortağınızın size sunacağı yazılım ve danışmanlık hizmetleri, siber güvenliğinizden sektör prestijinize kadar çok önemli roller üstleniyor.

Aryom Yazılım, marka ve şirketler için ürettiği çözümlerle dijital dönüşüm ve siber güvenlikte vazgeçilmez çözüm ortağınız olmaya kararlı ve hazır!

Aryom Yazılım| Veri Güvenliğinde Güçlü Çözümler

Günümüz dijital dünyasında kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliği ve yasal uyumluluk, işletmeler için kritik öneme sahiptir. Aryom Yazılım olarak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların KVKK uyumluluğu, bilgi güvenliği yönetimi ve siber risk analizi süreçlerini kolaylaştıran yenilikçi yazılım çözümleri sunuyoruz.

KVKNET: KVKK Süreçlerinizi Kolaylaştırın

KVKNET, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde kurumların tüm süreçlerini yönetebileceği kapsamlı bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde;

✅ VERBİS kaydı ve envanter yönetimi kolayca tamamlanır.

✅ Aydınlatma metinleri, açık rıza formları ve saklama süreleri yönetilir.

✅ Denetim süreçleri otomatize edilir ve KVKK uyumluluğu sağlanır.

📌 Web Sitesi: https://www.aryomyazilim.com/kvknet/

E-KVK: Bulut Tabanlı ve Hızlı KVKK Çözümü

Küçük ve orta ölçekli işletmelere özel geliştirilen E-KVK, bulut tabanlı yapısıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

💡 Kolay erişim: Her yerden yönetim imkânı.

💡 Hızlı entegrasyon: Mevcut iş süreçlerine uyumlu.

💡 Uygun maliyet: Yüksek yatırım gerektirmeyen çözüm.

📌 Web Sitesi: https://www.aryomyazilim.com/e-kvk/

DGRNET BIGREY: Bilgi ve İletişim Güvenliğinde Lider Çözüm

DGRNET BIGREY, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda geliştirilmiş bir yönetim yazılımıdır.

🔐 Veri güvenliği standartlarına uygunluk sağlar.

🔐 Kurumların siber tehditlere karşı önlem almasını kolaylaştırır.

🔐 Denetim süreçlerini hızlandırır ve raporlamayı otomatize eder.

📌 Web Sitesi: https://www.aryomyazilim.com/dgrnet/

Siber Risk Analizi: Tehditlere Karşı Önlem Alın

Siber tehditler her geçen gün artarken, Siber Risk Analizi çözümümüz, işletmenizin güvenlik açıklarını belirleyerek koruma sağlar.

📊 Kapsamlı raporlama ile riskleri analiz edin.

📊 Önerilen güvenlik tedbirleri ile sisteminizi güçlendirin.

📊 Önleyici yaklaşımlar sayesinde siber saldırılara karşı hazırlıklı olun.

📌 Web Sitesi: https://www.aryomyazilim.com/siber-risk-analizi/

Neden Aryom Yazılım?

✔ Alanında uzman ekip ile güçlü destek.

✔ Yasal uyumluluk ve güncel regülasyonlara tam entegrasyon.

✔ Özelleştirilebilir, kullanıcı dostu yazılım çözümleri.

✔ KVKK, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında Türkiye’nin lider yazılım çözümleri.

Dijital dünyada verilerinizi güvenle yönetin, işletmenizi geleceğe taşıyın!

Şimdi Aryom Yazılım çözümleriyle tanışın ve yasal uyumluluğunuzu sağlarken siber güvenliğinizi güçlendirin.

📞 Detaylı bilgi ve demo talepleri için bizimle iletişime geçin!

📌 Web Sitesi: www.aryomyazilim.com

📞 Telefon: +90 232 252 52 70

📧 E-Posta: [email protected]