ZEYTİNBURNU AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE İLÇEDE YAŞAYAN ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER İFTAR SOFRASINDA BİR ARAYA GELDİ….

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Aile Bakanlığı Sosyal Hizmetler ilçe müdürü Muhammet Tanas yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi “Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, İlçemizin kıymetli daire amirleri, Aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve değerli misafirlerimiz.

Mübarek Ramazan ayının bereketiyle bir araya geldiğimiz bu anlamlı ve güzel iftar programında sizlerle birlikte olmanın büyük onurunu yaşıyoruz.

Bugün burada sadece iftarımızı değil, ortak değerlerimizi, millet olma şuurumuzu ve birbirimize olan bağlılığımızı da paylaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, bu vatan, üzerinde özgürce yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimizin ve kahramanca mücadele veren gazilerimizin emanetidir.

Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve vatan mücadelesinde kahramanca görev yapan gazilerimiz, sizler bu milletin en kıymetli emanetlerisiniz. Millet olarak her daim minnettarız.

Ramazanın bereketi ile şenlenen Bugün bu güzel sofrayı bizlerle paylaştığınız için sizlere müteşekkiriz.

Kaymakamlığımız uhdesinde ve Zeytinburnu belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleşen bu organizasyon sebebiyle Sayın Kaymakamımız Dr. Adem Uslu ve Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bütün misafirlerimize davetimize icabet ettikleri için teşekkür ederim. Daha sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kısa bir konuşma yaparak ”İnsan genelde Ramazan’ın ilk günü aile yakınları ile aynı iftar sofrasında bir araya gelir. Bizde Şehit yakınlarımızı ve Gazilerimizi ailemiz gördüğümüz için ilk iftarımızda bir araya gelerek aynı iftar sofrasında bir araya gelmek bizim için bir onurdur” şeklinde konuştu…

Günün son konuşmasını Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu yaptı. Uslu bütün masaları teker teker gezerek şehit yakınları ve gazileri teker gezerek sohbet etti.

Kürsüde ise ülke olarak şehit yakınları ve gazilerimiz ile gurur duyuyoruz…

Onlar bu ülke için canlarını feda ederek veya gazi olarak ciddi bedeller ödediler. Onlar için ne yapsak azdır şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)