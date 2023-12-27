Demokrat Parti’den Yıkılmadık Ayaktayız Kongresi

Bir zamanlar merhum Menderes ve Demirel’in genel başkanlık yaptığı Demokrat Parti ülkenin en büyük şehri olan İstanbul’da kongre yaptı. Kongrede Av. Ali Serdar Eriş delegenin oyunu alarak il başkanlığı koltuğuna oturdu.

ESKİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLARINDAN İŞ İNSANI HARUN ALTUNBAŞ YENİDEN SİYASETE DÖNEREK İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Gazetemize kısa bir açıklama yapan Demokrat Parti (DP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi iş insanı Harun Altunbaş bazıları az oy almamızdan dolayı bitme aşamasına geldiğimizi iddia edebilir.

Ancak Demokrat Parti bu ülkede en zor şartlar altında görev yapmış bir siyasi partidir. Şu an da ülkemizin ekonomik, adalet,eğitim,dış politika konulara başta olmak üzere ciddi savrulmalar yaşanıyor. Genel başkanınız sayın ve Milletvekilimiz sayın Gültekin Uysal ve il başkanımız sayın Av. Ali Serdar Eriş’in öncülüğünde İstanbul ve ülkemizin siyasi tarihinde tarihte üstlendiğimiz önemli rolümüzü bu zor süreçte de yapacağız inşallah.

Kongrede delegenin oyunu alarak seçilen il başkanımız ve yönetimine başarılar dilerim şeklinde konuşan Altunbaş kongremizin sonucu ülkemize hayırlı olsun dedi.

İŞTE DP.İSTANBUL İL BAŞKANI SEÇİLEN AV. ALİ SERDAR ERİŞ’İN YAPTIĞI KONUŞMA

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Av. Ali Serdar Eriş, İstanbul İl Kongresinde yaptığı konuşma ile önemli mesajlar verdi.

31Mart 2024’de yapılacak olan olan yerel seçimlerin önemine değinen Eriş, “Ülkemiz açısından oldukça önemli bir yerel seçime doğru emin adımlar ile ilerlerken, Siyasette yeni bir başlangıcın ilk fitilini de buradan ateşliyoruz” cümlesi ile İstanbul Teşkilatının seçimlerdeki önemini vurguladı.

Seçimlerin ülke açısından önemli bir dönemeç olduğunu belirten Eriş, önemli projeler hazırladıklarının ipuçlarını da verdi. “Unutmayalım ki bu seçim, ülkemizin yönetimine ve toplumsal dengelere etki edecek önemli bir dönemeçtir. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde, halkımızın beklentilerine yanıt verecek projeler ve politikalarla yola çıkıyor, daha güçlü, daha adil ve kalkınmış bir geleceğe giden yolun ilk adımlarını burada hep birlikte atıyoruz.”

Eriş; “Her türlü darbelere, muhtıralara rağmen hangi lider veya tüzel kişilik ile olduğuna bakılmaksızın bu ülkeye nice hizmetlerde bulunmuş, bu geleneğe Doğru yolda ilerleyen Anavatan için Adalet kavgası veren Demokrat ve Büyük Türkiye’yi arzulayan milletin derdini konuşan ve milleti susturmadan millete baskı kurmadan milletin partisi olan Demokrat Parti hikayesidir. “Cümleleriyle Demokrat Partinin, Türkiye’nin siyasi tarihindeki sürecini ve hangi mirasın sorumluluğunu aldıklarını da özetlemiş oldu.

Kongre’de, Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in “Arkadaşlarım, teşkil ettiğiniz bu muhteşem manzara bir şeyi gösteriyor. Türkiye’de zaman kesiliyor, zaman kopuyor, benim arkadaşlarım davalarından kopmuyorlar, benim arkadaşlarım bir kenara bir köşeye itilmek isteniyor, unutturulmak isteniyor, davalarından vazgeçirilmek isteniyor, ama neticede zaman unutuluyor da dava unutulmuyor.” sözleri ile de davadan asla kopmadıklarının mesajını verdi.

Başkan Av. Ali Serdar Eriş’in konuşması iktidara sert bir mesajdı ve Demokratların azimle yol aldıklarının kararlılığı görülüyordu. Türkiye’nin her bir köşesinden gelen Demokratlar salonu doldurmuşlardı , heyecan ve coşkuları partilerinin daimi destekçisi olduklarını gösteriyordu.

Diğer siyasi partilerin ve yabancı diplomatların katılımı da gözden kaçmadı. İran Konsolosluğunu Diplomat Valiullallah Zargani , CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik, İBB Meclisi CHP Grup başkanvekili, aynı zamanda Ülke Politikaları Başkanı Sayın Doğan Subaşı ve İBB Meclis Üyesi Sayın Fidan Aslan Eroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu‘nun Danışmanı Sayın Ali Şar, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Mehmet Kuğu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Sayın Mustafa Doğan, Türk Demokrasi Vakfından Baki Mert, bazı organize sanayi bölgesi başkanları, STK ve Sendika Başkanları salonda göze çarpan isimlerdendi.

Demokrat Parti İstanbul il Kongresine katılımın fazla olması ve salondaki coşku, Demokratların Kırat’ı şahlandırmaya ne kadar kararlı olduklarını gösteriyordu. Şimdi ise merakla, Başkan Av. Ali Serdar Eriş’in yönetime birlikte geldiği genç ve dinamik kadro ile yapacağı çalışmalar merak ve umutla bekleniyor.

Başkan Av. Ali Serdar Eriş in son mesajı Demokratların İstanbul’da startı verdiklerinin en kısa ve öz ifadesiydi.

“SÖZ SİZDE SIRA BİZDE”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)