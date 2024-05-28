Core Web Vitals, Google'ın web sitelerinin performansını değerlendirmek için kullandığı bir dizi metrikten oluşur. Bu metrikler, kullanıcı deneyimini ölçmek ve iyileştirmek için önemli bir rol oynar. Core Web Vitals'in en önemli unsurlarından biri Largest Contentful Paint (LCP) olarak bilinen öğedir. LCP sorunu genellikle büyük görseller, videolar veya yavaş yüklenen üçüncü taraf kaynaklar nedeniyle ortaya çıkar. LCP sorununu çözmek ve Core Web Vitals'i iyileştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

● Görselleri ve Videoları Optimize Edin: Büyük dosya boyutlarına sahip görseller veya videolar, LCP sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, görselleri ve videoları sıkıştırarak veya düşük çözünürlüklü versiyonlarını kullanarak dosya boyutlarını azaltabilirsiniz.

● CSS ve JavaScript Dosyalarını Optimize Edin: Gereksiz veya çok fazla CSS ve JavaScript dosyaları, sayfa yükleme süresini uzatabilir. Bu dosyaları minimize ederek veya birleştirerek sayfa performansını artırabilirsiniz.

● Lazy Loading Kullanın: Lazy loading, sayfa yüklendiğinde sadece görüntülenen kısmın yüklenmesini sağlar.

● İzlenmesi Zorunlu İçeriği Önceliklendirin: Ana içeriği hemen görüntülenebilir hale getirerek, kullanıcıların beklemesini önleyin ve LCP'yi düzeltebilirsiniz.

Core Web Vitals'i iyileştirmek, web sitenizin kullanıcı deneyimini artırmanın yanı sıra arama motoru sıralamalarınızı da iyileştirebilir.

Core Web Vitals Nedir? Temel Metrikler ve İşlevleri

Core Web Vitals, web sitelerinin performansını ölçmek için kullanılan belirli metriklerden oluşan bir settir. Bu metrikler, kullanıcıların web sitelerini ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde deneyimlediğini ölçmeyi amaçlar. Core Web Vitals'in temel metrikleri şu şekildedir:

● LCP (Largest Contentful Paint - En Büyük İçerikli Boyama): Hızlı bir LCP, kullanıcıların sayfaya daha hızlı bağlanmasını sağlar. İdeal olarak, LCP, bir web sayfasının yüklenme süresinin ilk 2.5 saniyesinde görünmesi gerekir.

● FID (First Input Delay - İlk Giriş Gecikmesi): Kullanıcının bir web sayfasıyla etkileşime girdiğinde tarayıcının tepki süresini ölçer. Örneğin, bir düğmeye tıklama gibi kullanıcı etkileşimlerindeki gecikmeyi ölçer. İdeal olarak, FID, kullanıcı etkileşimiyle tarayıcının tepki vermesi arasındaki sürenin 100 milisaniyenin altında olması önemlidir.

● CLS (Cumulative Layout Shift - Kumulatif Düzen Kayması): Kullanıcının bir web sayfasını yüklediğinde içeriğin beklenmedik şekilde kayması veya değişmesi durumunu ölçer. Özellikle sayfa yüklendiğinde kullanıcının yanlışlıkla farklı bir bölüme tıklamasına neden olabilir. İdeal olarak, CLS skoru 0.1'in altında olmalıdır.

Bu metrikler, web sitelerinin daha hızlı yüklenmesini, daha tutarlı ve daha az rahatsız edici bir deneyim sunmasını sağlar.

LCP Sorunlarına Çözümler: Yükleme Sürelerini Hızlandırma Teknikleri

LCP süresini iyileştirmek, kullanıcıların daha hızlı bir şekilde sitenize erişmelerini ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamalarını sağlayabilir. LCP sorununa dair çözümler ve yükleme sürelerini hızlandırma teknikleri şu şekilde açıklanabilir:

● Optimize Edilmiş Görseller Kullanma: Görseller genellikle bir web sayfasının en büyük içeriği olabilir. Görsellerinizi sıkıştırarak ve uygun boyutlarda kullanarak, yükleme sürelerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

● Tarayıcı Önbelleğini Kullanma: Tarayıcı önbelleğini kullanarak, daha önce ziyaret edilen sayfaların daha hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu, tekrarlayan ziyaretlerde yükleme sürelerini azaltabilir.

● CSS ve JavaScript Dosyalarını Asenkron Yükleme: CSS ve JavaScript dosyalarını asenkron olarak yükleyerek, sayfanın diğer içeriğinin yüklenmesini engellemeden bu dosyaların yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

● Dosya Sıkıştırma ve Küçültme: CSS, JavaScript ve HTML dosyalarını sıkıştırarak ve gereksiz karakterleri kaldırarak dosya boyutlarını küçültebilirsiniz.

● CDN Kullanma: CDN, içeriğinizi kullanıcılara daha yakın sunuculardan dağıtarak yükleme sürelerini azaltabilir.

● Gereksiz Kaynakları Kaldırma: Sayfanızda kullanılmayan veya gereksiz kaynakları kaldırarak, yükleme sürelerini azaltabilirsiniz. Bu, özellikle büyük resim veya video dosyaları gibi ağır kaynaklar için geçerlidir.

● Hızlı ve Güvenilir Hosting Kullanma: Web sitenizi hızlı ve güvenilir bir hosting hizmetiyle barındırarak, yükleme sürelerini azaltabilirsiniz.

● Lazy Loading Kullanma: Lazy loading, kullanıcıların sayfayı aşağı doğru kaydırdıkça içeriğin yüklenmesini sağlayarak, başlangıç ​​yüklemesini hızlandırabilir. Bu, sayfanın daha hızlı bir şekilde etkileşime girmesini sağlar.