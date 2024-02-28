ZEYTİNBURNU'NDA EĞİTİM'E BÜYÜK DESTEK

72 dersliğe sahip yeni bir okulun inşası için kolları sıvadıklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Özellikle ilkokul öğrencilerimizin uzak lokasyonlara eğitim almaya gitmesi gerçekten zor oluyor, Çırpıcı Mahalle’mizin ihtiyacı olan, ilk ve orta eğitim düzeyinde ders veren bir okulumuzu çok yakında kendiler

Çırpıcı Mahalle’mizin ihtiyacı olan, ilk ve orta eğitim düzeyinde ders veren bir okulumuzu çok yakında kendilerine teslm edeceğiz. Seçim çalışmalarında ikinci tura geçen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Çırpıcı Mahallesi’nin geçmiş dönemden bu yana birçok problemiyle ilgilendiklerini ve birçok yeni proje kazandırdıklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Seçim çalışmaları için mahallemize ikinci gelişimiz. Daha öncesinde genç arkadaşlarımızla da burada buluştuk.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bir önceki gelişte henüz önümüzdeki döneme ilişkin hayallerimizi, projelerimizi ve yapacaklarımızı paylaşamamıştım. Şimdi ise sizlere seçim beyannamemizi anlatmak için geldim. 5 yıl boyunca yaptığımız her şeyi birlikte yaptık, bunların hepsini birlikte yaşadık. Biz geçmiş 5 yıllık karnemizle huzurlarınızdayız. Zeytinburnu Millet Bahçesi, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı, Buz Adası, 350 araçlık otoparka sahip Kapalı Pazar Alanı, Konyalı Camii Külliyesi, Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası, çocuklarımız için Yaz ve Kış Spor Okulları, Telsiz ve Maltepe Bilgi Evleri Zeytinburnu’na kazandırdığımız yeni eserler oldu. Şimdi yeni hayallerimiz var, birlikte yapacağımız çok güzel işlerimiz var.” dedi.

“BİZ BİR AİLE OLARAK KARARLARIMIZI ORTAK ALIYORUZ, ALMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”



Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü süre zarfında, tüm Zeytinburnuluların da şahit olduğu üzere; hiçbir mahalle, hiçbir memleket, hiçbir siyasi görüş farkı gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olmaya gayret ettiğini dile getiren Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nun kendisine özgü havasıyla, bütün farklılıklarıyla, bütün renkliliğiyle, büyük bir aile olmayı başardığını, ailelerde farklılıklar gözetmeksizin kararların ortak alındığını, o yüzden Zeytinburnu’nda bu güne kadar alınan tüm kararlarını ortak görüşler çerçevesinde birleştiğinin önemine vurgu yaptı.

“ÇIRPICI YENİ DÖNEMDE YENİ BİR OKUL KAZANIYOR”

Çırpıcı Mahallesi ile ilgili olarak yatırımlar konusunda fazlaca yol kat ettiklerini hatırlatan Başkan Arısoy, Buz Pisti, Çırpıcı Kentsel Dönüşüm projesi, Veliefendi Yüzme Havuzu ve Park projelerinin ardından yeni dönem için de müjde vermek istediğini kaydederek; “Çırpıcı Mahallesi’nin evveliyatını eskiden beri biliyoruz, sürekli buralarda sizlerle hemhal olduk. Şimdi huzurlarınıza buranın eksik bir yönünü tamamlamak için bir müjdeyle geldim. Herkesin malumu olduğu üzere Çırpıcı Mahalle’mizin bir okula ihtiyacı vardı. Çırpıcı’mıza yeni 72 derslikli bir okul kazandıracağız. Özellikle ilkokul öğrencilerimizin uzak mesafeye gitmesi problem oluyor. Çırpıcı’ya yine bildiğiniz üzere Veliefendi yüzme havuzumuzu kazandırıyoruz. Üzerini de yeşil alanla kapatacağız. Kentsel dönüşüm projemizin hemen karşısında yeşil bir alan var. Bunun için, kentsel dönüşüm projesiyle, Buz Adası arasına bir yaya köprüsü kazandırıyoruz. Böylelikle bu yeşil alandan da istifade etmiş olacağız.” diye konuştu.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajası (İTHA)