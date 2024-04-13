Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bayramı komşularıyla buluşarak kutladı

Sevginin, barışın, birlik ve dayanışma duygularının en seviyeye ulaştığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini komşularıyla buluşarak paylaşan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, mübarek Ramazan ayında tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dilediği bayram mesajında, “Ramazan ayının güzelliğini yaşadığımız şu günlerde Sarıyer’imize layık bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Makamlarımız Sarıyer’imizin sokakları olacak. Birlikte yürüyeceğiz. Sarıyerimizi birlikte güzelleştireceğiz. Tüm komşularımı sevgi ve saygıyla selamlıyor, Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’ dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Sarıyer - İstanbul

“Ebediyete intikal eden tüm yol arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum”

Bayramın birinci günü bayram namazını Uskumruköy Camii’nde kılarak, Uskumruköylü komşularıyla bayramlaşan Başkan Aksu, daha sonra Zekeriköy ve Kilyos Mezarlığı’nda ebediyete intikal eden Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanları, il yöneticisi yol arkadaşı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş, meclis üyesi Ekrem Tekçe, Zeybek ailesi büyükleri ile şehit Asteğmen Mithat Yılmaz’ı kabirleri başında ziyaret etti. Başkan Aksu, bugün hayatta olmayan tüm parti büyüklerine Allah’tan rahmet dileyerek, anılarının önünde saygıyla eğildiğini ifade etti. Daha sonra Sarıyer Belediyesi meclis üyeleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Başkan Aksu, tüm meclis üyelerine iyi bayramlar dileğinde bulundu. Başkan Aksu, Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde ağırlanan depremzede yurttaşları da unutmadı. Yaralarını sarmaya çalışan depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Aksu, tüm depremzede yurttaşların bayramını kutladı, yakınlarını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.

Başkan Aksu, il ve ilçe başkanlığının bayramlaşma törenlerine katıldı

Bayramın ikinci günü CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı ve CHP İstanbul il Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma törenlerine katılan Başkan Aksu, ilçe başkanlığının önünde partililerle tek tek tokalaşarak bayramlaştı. İlçe Başkan Yardımcısı Kardelen Turan’ın konuşmasının ardından söz alan Başkan Aksu, ‘Bayramlaşmaya katılan tüm partili yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Başta Sarıyer ve İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de yüz yıllık çınarımız, partimizi sizlerin ve tüm örgütümüzün emeğiyle birinci parti yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra sorumluluğumuz daha büyük. Yolumuz uzun. İktidar olmanın gerektirdiği sorumlulukla hiç kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden daha çok çalışacak ve bize olan güve boşa çıkarmamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Partimizin altı okunun izinde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda birlik ve beraberliğimizin daim olduğu nice bayramlarımız olması dileğiyle unutmayalım ve unutturmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi kişilerin değil fikirlerin partisidir, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden büyük değildir’ şeklinde konuştu.

Başkan Aksu, İstinye’de oturan Rizeli komşularıyla bayramlaştı

Rize Merkez Elmalı Derneği’nin geleneksel olarak bayramın üçüncü günü düzenlediği kahvaltıya katılarak Rizeli ve İstinyeli komşularıyla bir araya gelen Başkan Aksu, Dernek Başkanı Nuri Yıldız, dernek yönetim kurulu üyeleri ve tüm Rizeli komşularına kendisini ağırladıkları için teşekkür ederek, bayramlarını kutladı. Daha sonra İstinye’de bulunan Rize Merkez Erenköy ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rüstem Aksu, Rize Yiğitler Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Rıza Kabil, İstinye Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Ahmet Fil ile bir araya gelen Başkan Aksu, dernek merkezindeki komşularıyla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyareti sırasında 15 Temmuz Şehidi Fatih Satır’ın babası İstinye esnaflarından Turan Satır’ın işyerinde ağırladığı Başkan Aksu, Şehit Fatih Satır’a Allah’tan rahmet, baba Turan Satır’a da sabırlar diledi.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajsnsı (İTHA)