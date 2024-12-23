BAŞKAN KAYABAŞI: “ESENYURT’TA 52. ADALET NÖBETİ YÜRÜYÜŞÜ ALKIŞLARLA KARŞILIK BULDU”



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan “Hak, Hukuk, Adalet” arayışlarının 52. gününde, Esenyurt Meydanı bir kez daha adalet çağrılarının merkezi oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanmasının ardından başlatılan Adalet Nöbeti, 52. gününde de kararlılıkla devam etti. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, “Mücadelemiz hak yerini bulana kadar devam edecek” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - EseNyurt - İstanbul



"ESENYURT HALKININ İRADESİNE MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ"



CHP Esenyurt ve CHP Başakşehir İlçe Örgütü üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Esenyurt Belediyesi önünde toplandı. Hak, hukuk ve adalet sloganları eşliğinde Esenyurt Meydanı’na yürüyen grup, kayyum uygulamasını protesto ederek halkın iradesine sahip çıktı.



CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, “Esenyurt halkının iradesine yapılan bu müdahale kabul edilemez. Kayyum uygulaması, demokrasinin ruhuna aykırıdır. Mücadelemiz hak yerini bulana kadar devam edecek.” dedi.



"52. GÜNÜNDE ADALET NÖBETİ KARARLILIKLA DEVAM ETTİ"



Adalet nöbetine katılan partililer ve vatandaşlar, yürüyüş boyunca kararlılıklarını dile getirdi. Alkışlar ve sloganlarla süren etkinlikte, adalet talebi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulandı. Esenyurt Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, kayyum kararını protesto ederek, demokrasiye olan bağlılıklarını ortaya koydu.



"MÜCADELEMİZ HAK YERİNİ BULANA KADAR SÜRECEK"



Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen Adalet Nöbeti, dayanışma ve birlik mesajlarıyla tamamlandı. CHP örgütleri, kayyum uygulamasına karşı halkın yanında olduklarını belirtti. İlçe Başkanı Kayabaşı, adalet mücadelesinin, halkın iradesinin yeniden tesis edilmesi ve demokratik değerlerin korunması için devam edeceğini ifade etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)